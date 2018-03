filmový festival

16. 10. 2016 | ČTK |Film

Tématem 42. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Ekofilm byla voda a sucho. Diváci mohli letos shlédnout 40 filmů. Za nejlepší film porota zvolila indický dokument The Man Who Dwarfed the Mountains (Muž, jenž zastínil hory).