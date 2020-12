SOUTĚŽ: 100 x Václav Havel. Vyhrajte audioknižní čítanku výroků bývalého českého prezidenta

„Naše země nevzkvétá,“ prohlásil ve svém prvním prezidentském projevu Václav Havel. Dramatik už v sobě dávno předtím objevil schopnost přesně pojmenovat situaci, ve které se společnost nacházela. Ze sbírky jeho více i méně známých výroků předčítají v téměř sedmihodinové audioknize Ladislav Špaček a Lukáš Hlavica. O 100 x Václav Havel si můžete tento týden, kdy si připomínáme devět let od Havlovy smrti, zahrát v soutěži serveru iROZHLAS.cz. Knižní soutěž Hrádeček 14:15 14. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Václav Havel na fotce z prosince 1989 | Zdroj: Reuters

Spisovatel Pavel Kosatík vybral stovku Havlových výroků, které považuje z různých důvodů za charakteristické. Snaží se přitom odpověď na to, co Havel chtěl svými myšlenkami říct, a hlavně jaký obsah si v nich můžeme najít dnes.

„Možná, že by se Václav Havel touto situací, kdyby ji mohl sledovat, bavil, možná by si lehce zoufal. Z jeho díla totiž mají momentálně největší rezonanci věty a pojmy, jimž on sám žádnou zvláštní myšlenkovou brizanci nepřipisoval. Často se jednalo o hesla stvořená pro potřebu dané historické chvíle a doslova na poslední chvíli také vzniklá,“ píše Kosatík v úvodu knihy.

„Tato kniha je výzvou ke zpomalení času. K zastavení nad stovkou Havlových výroků, tak jak v rozmezí víc než půlstoletí spoluutvářely historii naší země. Stejně jako u předchozího projektu 100 x TGM, na který 100 x Václav Havel navazuje, jsou i tentokrát prezidentovy myšlenky doplněny komentářem, který chce pomoci pochopit okolnosti jejich vzniku a hlavně naznačit, v čem mohou být užitečné dnes.“

Pravidla soutěže Přečtěte si Obecná pravidla soutěže o knihy se zpravodajským serverem iROZHLAS.cz

Čítanka Havlových výroků s komentářem a výkladem, který ho přibližuje dnešním čtenářům, vyšla v knižní podobě v roce 2019 v nakladatelství Universum. Audioknihu vydal Radioservis ve spolupráci s Euromedia Group.

Spisovatel a scenárista Pavel Kosatík je autorem řady monografií význačných osobností české historie a kultury, jako je například Olga Havlová, Pavel Kohout, Ferdinand Peroutka nebo Pavel Tigrid. Mezi bestsellery patří jeho Sběrná kniha, knižní rozhovor s dokumentaristkou Helenou Třeštíkovou.

Vedle toho stojí Kosatík za televizními scénáři zabývajícími se českou historií. Na svém kontě má mnohá ocenění, mimo jiné třeba Ceny Toma Stopparda nebo Ceny Ferdinanda Peroutky.

Pokud se chcete zapojit do soutěže o 10 audioknih 100 x VÁCLAV HAVEL, napište nám až do tohoto pátku 18. prosince do 18.00 na e-mailovou adresu soutez.irozhlas@rozhlas.cz odpověď na následující otázku:

Jak se jmenuje herec, který ztvárnil postavu Havla ve stejnojmenném snímku Slávka Horáka?

Do odpovědi uveďte:

Jméno a příjmení

Adresu pro případ výhry

Telefon, případně e-mail

Výherce bude server iROZHLAS.cz losovat ze správných odpovědí, každý se může v daném kole účastnit pouze jednou. Více se dočtete v pravidlech.