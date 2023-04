Prázdno na památníku v Orlové zaplní Slezská orlice. Umístění doprovází i manipulace s kvádry pomníku

Autor Slezské orlice se kvůli zlodějům ocitl bez veškerého náčiní. Rychle si pořídil vše znovu, aby třicetiunovou sochu pro památník v Orlové dokončil. Osud Martina Chmelaře a jeho pětimetrového sousoší sledoval Radiožurnál dva roky. Naposledy jsme s ním mluvili ve vykradené kůlně v pražském venkovním ateliéru. 38letý sochař bojuje s termínem i počasím. Slezská orlice Orlová 13:33 15. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prázdné místo na památníku Sedmidenní války v Orlové už zanedlouho opět zaplní majestátní Slezská orlice | Foto: Andrea Brtníková | Zdroj: Český rozhlas

Kopii sochy, která na památníku desítky let chyběla, ale sochař postupně dokončuje a tak jsme ho v našem časosběrném seriálu mohli letos začátkem jara zastihnout v Orlové na hřbitově, kde už chystal umístění Slezské orlice.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si předposlední díl seriálu Slezská orlice

S Martinem Chmelařem se potkáváme přímo u památníku. S kolegou tady chystají prostor, kde bude Orlice usazena.

„Celou plochu obestavíme latěmi a následně znivelizujeme. Je tu řada nerezových šroubů, které musíme poupravit na to, aby se nám nepletly, takže je různě zkracujeme,“ vysvětluje práci Chmelař.

Hřbitov v Orlové je značně rozlehlý. A i když je slunečno, z hřbitova na sochaře dýchá zvláštní atmosféra.

„Je opravdu velký a na krásným místě. Pomník, na kterém se momentálně nacházíme, je ústředním tématem a dominantou celého hřbitova. Je zajímavé, že na prachobyčejném hřbitově se nachází takto velký pomník,“ říká.

Martinu Chmelařovi pomáhá jeho kamarád Martin Čermák. Pětimetrovou orlici si na místě, kde stojí, zatím představit nedokáže. Bude tak vysoká, že zastíní i koruny stromů na horizontu.

Hýbání kvádry

„Dojde k zastínění stromů a jednotlivých tújí, které jsou za pomníkem. Myslím si, že je to věc, která tady do poslední chvíle chyběla a bude to třešnička na dortu. Pomník díky tomu, že bude osazený, jak byl, dostane třetí rozměr,“ popisuje Čermák.

Autor třicetitunové Slezské orlice přišel o veškeré sochařské náčiní. Ukradli i památeční dláta po dědovi Číst článek

Nervozita prý neustupuje. „Nervy z toho budou pořád,“ dodává.

Sochař se domluvil i s místním jeřábníkem, aby technika, která by sem měla zajet, byla přizpůsobená. Památník totiž lemuje ohrádka z kvádrů. Aby mohl jeřáb projet, budou některé z nich muset pryč.

„Konkrétně je to třetí blok od středu a na druhou stranu druhý blok. Doufám, že se prostě všechno povede tak, jak má. Všechno půjde podle plánu,“ říká Chmelař.

A aby vše klaplo podle plánu, musel si sochař, kterému zloději ukradli veškeré náčiní, pořídit vše znovu. Jak to zvládá a jak chystá orlici na převoz, zjistíme v neděli.

Sochaři Martinu Chmelařovi pomáhá jeho kamarád Martin Čermák | Foto: Andrea Brtníková | Zdroj: Český rozhlas