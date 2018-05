A byl to právě člen Ztohoven Týc, díky kterému si Reichel svůj ateliér nastěhoval právě do prostor holešovické Továrny.

Dveře do jeho ateliéru zdobí cedule mobilních záchodů Toi Toi. Podle malíře Julia Reichela mu ji tam před časem nainstaloval jeho umělecký kolega a soused přes chodbu Roman Týc. Prý to poznal podle toho, jak precizně byla cedule přidělaná.

A na otázku, kolik času v ateliéru tráví, odpovídá, že je tam pořád. „Jsem docela línej, ale ateliér je priorita,“ říká. „Nevymýšlím nic u stolu, ale když chodím. Koncept neudělám v místnosti, ale venku. Potřebuju se toulat, přestanu řešit věci, který nejsou důležitý. Moc to nevymýšlím, ale spíš jsem v tom,“ popisuje Reichel proces tvorby.

Zároveň ale říká, že mnohdy pro něj tvorba neznamená radost. „Někdy to prostě neteče. Je to jako u špičkových sportovců, anglicky se tomu říká flow (tok, proudit, plynout; pozn. red.),“ popisuje Reichel. „Pro mě to prostě někdy je, někdy to trvá krátce a někdy je kolem toho spousta manuální činnosti. A to když se neděje, tak to člověka moc netěší,“ přibližuje.

Umění je pro něj proto spojeno nikoli s materiálním, ale psychickým trpěním. „Když člověk ví, že to není ono, ale neví, jak to udělat. To, přijde mi, je ryzí,“ přibližuje své pocity s tím, že v procesu tvorby se musí vždy něčím „prokutat“. „Je to progresivní proces, takový sebepopírání. A to mě občas strašně bolí,“ říká Reichel.

Celou dobu bylo přitom těžké vyfotit Reichela v klidu. Je totiž neustále v pohybu, chvílemi roztržitý, pořád musí něco dělat. O to překvapivější bylo, když si chtěl vyzkoušet, jak ho sejme 360stupňová kamera v případě, že bude dělat stativ.