Magistrátní výbor převahou jednoho hlasu doporučil umístit Slovanskou epopej v Moravském Krumlově

Výbor pro kulturu pražského magistrátu ve středu doporučil zastupitelům umístit Slovanskou epopej Alfonse Muchy na zámek v Moravském Krumlově. Obrazy by tam byly do doby, než pro ně Praha postaví vlastní budovu. Ve středu to řekli předseda výboru Jan Wolf (KDU-ČSL) a radní Hana Třeštíková (Praha Sobě). Proti se na jednání postavila opozice společně s Wolfem.

