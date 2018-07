V Obecním domě začala výstava jedenácti pláten Muchovy Slovenské epopeje, potrvá do ledna

V Obecním domě na pražském náměstí Republiky je od středy vystavena část Slovanské epopeje Alfonse Muchy. Z celkem 20 pláten je zde prezentováno 11 obrazů menších rozměrů kvůli malému prostoru výstavní síně. Novinářům to řekla ředitelka Galerie hlavního města Prahy Magdalena Juříková. Výstava potrvá do 13. ledna 2019. Zbylých devět pláten cyklu zůstává do konce roku na brněnském výstavišti, kde byla součástí festivalu Re:publika 1918-2018.

Praha 21:46 18. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít