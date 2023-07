,Velká výzva, ale věřím, že to zvládneme.‘ Vedení Sparty cílí v nové sezoně také na Ligu mistrů

Sparťanský trenér Brian Priske na předsezónní tiskové konferenci přiznal, že obhájit titul je vždy těžší. Ale celý klub je na to připravený a hladový po úspěchu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, s jakými ambicemi vstupuje pražská Sparta do nové sezony

Sparta má jistotu, že v tomto ročníku bude hrát kromě nejvyšší české soutěže a domácího poháru taky jeden evropský. Cílí ale na ten nejprestižnější – Ligu mistrů, říká místopředseda sparťanského představenstva František Čupr.

„To je věc, pro kterou každý hráč, trenér a zaměstnanec klubu žije a pracuje. Je to samozřejmě velká výzva a já věřím, že naši hráči a realizační tým se jí chopí s plnou vervou a že to zvládneme,“ zdůrazňuje Čupr.

K tomu ale Sparta potřebuje projít přes dvě předkola nejprestižnější evropské soutěže. Soupeře pro třetí kolo kvalifikace bude znát po pondělním losu.

Příprava nic neznamená

Jestli ho sparťané budou sledovat šťastní, nebo zklamaní, určí výsledek jejich úvodního zápasu v nové ligové sezoně. Od 18 hodin nastoupí na Letné proti Olomouci, která v přípravě vyhrála všech šest utkání.

„Je na čase jim tu sérii ukončit. Příprava je absolutně odlišná od zápasů v lize, takže tomu bych nepřikládal žádnou váhu. Teď začíná sezona a teď se ukáže, jak na tom týmy jsou,“ podotýká záložník Lukáš Sadílek.

Uplynulý ročník Sparta doma zahájila porážkou s Libercem. Mluví o tom asistent trenéra Luboš Loučka. „Ne, že bych to měl v hlavě, ale určitě si na to vzpomínám, že začátek sezony nebyl tak vydařený, jak jsme si představovali, a o to větší musí být koncentrace na zápas.“

Jestli úřadující šampioni zvládnou vstup do ligy, uslyšíte v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.