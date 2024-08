Zemřel Sven-Göran Eriksson. Švédský fotbalový trenér podlehl v 76 letech rakovině slinivky

Bývalý trenér Manchesteru City, Lazia a AS Řím či Benfiky Lisabon v lednu oznámil, že má rakovinu slinivky a zbývá mu maximálně rok života.

Eriksson se ujal národního týmu Anglie v roce 2001 a do roku 2006 vedl „zlatou generaci“ hráčů kolem Davida Beckhama, Stevena Gerrarda či Waynea Rooneyho.

Žádného výrazného úspěchu s ní ale nedosáhl. Na mistrovstvích světa 2002 a 2006 i na evropském šampionátu v roce 2004 Anglie pokaždé vypadla ve čtvrtfinále.

RIP Sven. Sven-Goran Eriksson has passed away. He was 76. Such sad news. Lovely, fascinating man, and a very good manager. My thoughts with his family and friends. Bo Gustavsson, an agent in Sweden who worked with Sven, has issued the following sad press release… pic.twitter.com/JFOGdjgGLO