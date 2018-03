8. 10. 2015 |Martin Charvát, Marek Augustin |Fotbal

Fotbalisté Liverpoolu už 25 let čekají na vítězství v anglické lize, od posledního triumfu v Lize mistrů, ke kterému mu pomohli i Milan Baroš a Vladimír Šmicer, to bylo v létě deset let. A protože v této sezóně vyhrál klub jen 3 z osmi zápasů, rozhodlo se jeho vedení angažovat německého trenéra Jürgena Kloppa.