Zasloužená výhra a výkon bez chyb. Brankář Kovář skvěle rozehrával, hodnotí Horváth výhru nad Albánií

Čeští fotbalisté zvládli třetí utkání v Lize národů a na Letné v pátek večer porazili Albánii 2:0. „Kluci podali skvělý výkon a kromě dvou, tří ztrát v druhém poločase nedali Albáncům šanci," chválil český tým v rozhovoru pro Radiožurnál Sport fotbalový expert Pavel Horváth. Jak se mu líbil výkon brankáře Matěje Kováře? Co říká na dvě gólové trefy Tomáše Chorého? Praha 11:06 12. října 2024

Byla podle tebe páteční výhra českých fotbalistů nad Albánii zasloužená?

Určitě můžeme chválit. Až na dvě, tři ztráty ve druhém poločase, kdy jsme dali Albáncům možnost k rychlému protiútoku, tak čeští fotbalisté hráli bez chyb a byli lepší. Sbírali odražené míče a po dvou gólech Tomáše Chorého zaslouženě vyhráli.

Tomáš Chorý se v prvním poločase trefil z polootočky a po změně stran skóroval hlavou. Vyplatila se Ivanovi Haškovi sázka na „jednoduchost“ v podobě zásobování míčů směrem na českého útočníka?

První gól padl po centru z levé strany od Honzy Bořila, který špatně trefil Václav Černý, ale Tomáš Chorý byl ve velmi dobré pozici a myslím si, že trochu bez míření napálil úplně přesně, jak potřeboval. Míč se otřel o tyč a byl naprosto nechytatelný pro brankáře. Druhý gól byl po centru z pravé strany, kdy centroval Vladimír Coufal, který na to měl dostatek času. Skvěle trefil Chorého do pohybu, který on udělal. Obě akce i oba góly byly moc hezké.

Kdo z českých hráčů zaujal skvělým individuálním výkonem kromě Tomáše Chorého?

Brankář Matěj Kovář kromě jedné střely, která byla gólová, neměl moc práce. Jinak ale skvěle rozehrával a byl přesný. Neudělal ani jednu chybu při dlouhých balonech, které posílal na Chorého a Provoda a český tým díky tomu vyhrával souboje. Oba stopeři Martin Vitík a Tomáš Holeš hráli výborně celý zápas téměř bez chyb.

Hodně sledovaný byl i výkon Honzy Bořila, který nastoupil po dlouhé pauze a odehrál velmi dobrý zápas. Velkým překvapením pro mě byl Lukáš Červ. Na to jak je mladý, tak byl velmi dobrý v odebírání míčů soupeři, vyhrál hodně soubojů.

Před zápasem proti Albánii se hodně řešil brankářský post. Nakonec trenér Hašek ukázal na Matěje Kováře, který čtvrthodiny před koncem utkání vytáhl krásnou střelu záložníka Asllaniho. Bude chytat i ve Vratislavi proti Ukrajině?

Bude záležet na sestavě a rozestavení soupeře. Myslím si, že v bráně Česka to ale zůstane stejné, protože Kovář byl výborný. Byl bezchybný a opravdu skvěle rozehrával.

Ve vyrovnané skupině B v Lize národů mají čeští fotbalisté po třech odehraných zápasech šest bodů, stejně jako vedoucí Gruzie. Dalším soupeřem národního týmu bude Ukrajina, která zatím získala tři body. Očekáváš podobně ofenzivní duel, který se odehrál v září v Edenu, kdy Češi vyhráli 3:2?

Očekávám to. Ukrajinci nyní udělali první body, což pro nás není úplně dobré. Určitě je ve schopnostech českého týmu porazit Ukrajince v jejich „domácím“ prostředí. Měl by zopakovat výkon, který předvedl jak proti Ukrajině, tak proti Albánii. Chce to, aby byli kluci aktivní. Včera tam bylo hodně skvělých věcí, na které lze navázat.