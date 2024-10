Jsou takoví drzí a zarputilí, hodnotí albánského soupeře Kliment. Podle něj jsou však Češi připraveni

„Vstoupili jsme do zápasu špatně, komplikovali jsme si přípravnou fázi. Místo centrů do vápna jsme to obehrávali a vymýšleli. První střela pak znamenala gól,“ jak připomněl bývalý reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říkali fotbalisté národního týmu o zápasech proti Albánii v Lize národů

Češi tehdy inkasovali už v deváté minutě z dalekonosného pokusu Jasira Asaniho. A kvalifikační utkání v Tiraně si pak ještě zkomplikovali.

Pro mnohé za spornou úmyslnou hru ruku, kterou vyrovnal na 1:1, viděl útočník Mojmír Chytil druhou žlutou kartu a krátce před koncem prvního poločasu národní tým oslabil.

„Tím se nám, dá se říct, zabil zápas. Ve druhé půli jsme zkusili udělat maximum, každý dělal všechno, ale všechny nás mrzí, jak to dopadlo,“ říkal zklamaně kapitán Tomáš Souček.

A podobně to viděl i obránce David Jurásek. „Nějaký důvod to je, ale bylo dost času na to, abychom s tím něco udělali. Byli jsme dobří na balonu, ale prostě jsme si nevytvořili šanci,“ uzavřel Jurásek.

A tak čeští fotbalisté prohráli v Albánii 0:3. Na domácím stadionu v pražském Edenu Češi Albáncům branku dali, když se trefil Václav Černý.

Vystřelili dohromady dvanáctkrát, ale velké šance měli pouze tři, což stačilo jen na remízu 1:1.

Důvody popisuje záložník Lukáš Provod. „Čekali jsme, jestli nám to někde neotevřou, ale oni dobře bránili, napadali. Nepřišlo mi, že by bylo moc kam kudy se dostat do nebezpečných věcí,“ litoval tehdy Provod.

1:24 ‚Nominace je fajn, ale člověk chce hrát.‘ Gólmana Kinského těší, že ho trenér Hašek poprvé povolal Číst článek

Klimentův návrat

Neúspěšné dvojutkání s Albánií v kvalifikaci mistrovství Evropy zažila zhruba polovina hráčů ze současného výběru kouče Ivana Haška.

Zbytek se musí spolehnout na taktickou přípravu, jako třeba nejlepší střelec aktuální ligové sezony Jan Kliment. Olomoucký útočník se totiž do národního týmu vrátil po sedmi letech.

„Jsou takoví drzí, zarputilí a určitě to nebude lehký soupeř. Jsou i technicky zdatní, ale nějaká okénka, kde by se je dalo překonat, jsme si ukázali a máme na to, abychom to zvládli,“ dodal Kliment.

Zápas Ligy národů mezi Českem a Albánií začne na Letné ve 20.45. Na Radiožurnálu jej uslyšíte v přímém přenosu a iROZHLAS.cz bude duel sledovat v podrobné online reportáži.