Finty v útoku a spolehlivá obrana. Brazilský kouč Tite si pochvaluje svůj tým před čtvrtfinále s Chorvatskem

Argentina, Nizozemsko, Chorvatsko, Brazílie. Dvě z těchto zemí se v pátek stanou prvními semifinalisty fotbalového mistrovství světa v Kataru. V nejlepším rozpoložení vstupuje do čtvrtfinále výběr Brazílie, který se skvěle naladil přesvědčivým triumfem nad Jižní Koreou v osmifinále. Rajján (Katar) 8:11 9. prosince 2022

Brazílie vstoupila do vyřazovací fáze proti Jižní Koreji ve velkém stylu. Fanoušky bavila povedenými kličkami, krásnými góly i oslavnými tanečky. Ve čtvrtfinále je ale čeká těžší soupeř – Chorvatsko, které na minulém mistrovství světa prošlo až do finále. Brazilci tehdy skončili mezi nejlepšími osmi.

Byl u toho i současný kouč Kanárků Tite. Ten ale letos vidí u svého týmu jeden zásadní rozdíl, a to v ofenzivě.

„Naší devízou je útočná odvaha a opovážlivost. Naši hráči chodí často do soubojů jeden na jednoho a ty finty i kličky jsou obdivuhodné. Tahle generace to všechno má. Nesmím zapomenout ani na obranu. Náš tým je vyvážený a to je důležité. Když týmu chybí balanc, může to být fatální,“ prozradil Tire.

Pokud Brazilci uspějí, potkají se v semifinále s vítězem druhého čtvrtfinále mezi Argentinou a Nizozemskem. Oba týmy se naposledy střetly na světovém šampionátu před osmi lety. Tehdy se po penaltovém rozstřelu radovali Jihoameričané.

A současný kouč Lionel Scaloni ví, že ani tentokrát to pro argentinskou reprezentaci nebude jednoduché.

„Možná nebudí takový respekt, jako tomu bylo před lety, ale každopádně je to velmi talentovaný výběr s velkými ambicemi. Jisté je, že to bude souboj dvou velkých týmů s bohatou historií,“ láká fanoušky Scaloni, tedy nejmladší kouč na šampionátu, který nastoupí proti tomu nejstaršímu - Louisi Van Gaalovi z Nizozemska.