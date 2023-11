Začíná Světový pohár běžčů na lyžích. ‚Finále by bylo výborné,‘ říká kouč Franc před úvodním sprintem

V pátek ve finském středisku Ruka startuje seriál Světového poháru běžců na lyžích, skokanů na lyžích a také severské kombinace. Běžce na lyžích čeká sprint klasickou technikou a reprezentační trenér Jan Franc v této disciplíně věří v příčky nejvyšší. Praha 8:04 24. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jednou z nadějí českého běhu na lyžích je pětadvacetiletá Tereza Beranová | Foto: Gian Ehrenzeller | Zdroj: Profimedia

„Finále by bylo úplně výborné, protože už se nám loni nějaké povedlo. Doufám, že se alespoň některým závodníkům povede probojovat přes čtvrtfinále a dokážeme získat umístění v TOP 10,“ říká hlavní trenér reprezentace běžců na lyžích Jan Franc, který má od sprintu velká očekávání.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Začíná Světový pohár běžců na lyžích. Novou sezonu odstartuje sprint klasickou technikou

Loni totiž čeští zástupci po dlouhých letech pronikli ve Světovém poháru až do finále na nejkratší trati. Tereze Beranové se to povedlo třikrát, Michalu Novákovi dvakrát, včetně čtvrtého místa na mistrovství světa v Planici. Obě největší české naděje budou startovat i v pátek, kdy začíná letošní sezona ve finské Ruce.

Doplní je ještě pět dalších reprezentačních kolegů. „V Ruce budou závodit Michal Novák, Adam Fellner, Ondřej Černý a Luděk Šeller. Z holek tu bude Tereza Beranová, Kateřina Janatová a Barbora Antošová. Všichni pojedou sprint a v sobotu už nepojede Barbora Antošová a Ondřej Černý. V neděli pak pojede jenom trio Janatová, Novák a Fellner,“ vypočítává trenér Jan Franc nominaci na první kolo dlouhodobého seriálu.

Celá výprava je na dalekém a mrazivém severu už od neděle. „V neděli jsme přiletěli. V pondělí a úterý byly ještě normální tréninkové dny na dvě fáze, už to ale nebylo nic extra dlouhého. Ve středu měli sportovci volno,“ přibližuje kouč s tím, že ve čtvrtek závodníci absolvovali takzvaný naváděcí trénink, během kterého už si projeli celou zhruba kilometr a půl dlouhou trať.

Celý tým je před novou sezónou spíše zdravě natěšený, než že by se závodníci stresovali zbytečnou nervozitou. „Myslím si, že teď je to všechno v očekávání. Nějaká neobvyklá nervozita v týmu zatím nepanuje, ale nejde ani o nadšení. Teď spíš všichni čekají na první závody a jsou v očekávání, co bude, a jak jsou na tom,“ uvedl před prvním závodem nové sezóny reprezentační trenér běžců na lyžích Jan Franc.

V Ruce se v pátek jedou sprinty, v sobotu jsou na pořadu dne závody na deset kilometrů klasicky a program v neděli uzavře hromadná dvacítka volným stylem.