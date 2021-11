V Praze začal Pohár Billie Jean Kingové. Češky se ve skupině utkají s Němkami a Švýcarkami

Grandslamové šampionky i olympijské medailistky můžete tento týden vidět v Praze. V libeňské hale začalo mistrovství světa ženských tenisových týmů včetně toho domácího českého, který do turnaje vstoupí v pondělí vpodvečer zápasem proti Německu. Pohár Billie Jean Kingové navazuje na tradice Fed Cupu, ve kterém byly Češky v posledních letech hodně úspěšné, jenže teď se hraje jiným systémem. Praha 14:20 1. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zleva kapitán Petr Pála a hráčky Tereza Martincová, Markéta Vondroušová, Barbora Krejčíková, Kateřina Siniaková a Lucie Hradecká | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

Do finále Fed Cupu se dostávaly vždy jen dva nejlepší týmy a jeden měl výhodu domácího prostředí. Teď je v Praze na Poháru Billie Jean Kingové 12 celků ve čtyřech skupinách. Vítězové skupin pak postoupí do pátečního semifinále a lepší z nich do sobotního finále.

Jeden fedcupový zápas trval dva dny – hrály se dvě dvouhry v sobotu, v neděli pak také dvě dvouhry a čtyřhra na závěr. Teď se všechno zkrátilo na jediný den – hrají se dvě dvouhry a čtyřhra. Nejprve nastoupí týmové dvojky, pak jedničky a nakonec čtyřhra.

Kapitán českého a dříve velmi úspěšného týmu Petr Pála to přirovnal k dřívější situaci, kdy se nastupovalo po sobotě do nedělního programu za stavu 1:1 na zápasy.

Turnaje se letos účastní řada grandslamových šampionek a olympijských vítězek. Ke smůle českých tenistek je jich nejvíc v české skupině D.

V té se představí trojnásobná grandslamová šampionka ze singlu a někdejší světová jednička Němka Angelique Kerberová, pak jsou tam Švýcarky s olympijskou vítězkou Belindou Bencicovou.

V českém týmu jsou zase zlaté olympijské medailistky z deblu Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková i stříbrná z olympijského singlu Markéta Vondroušová.

Největšími favoritkami jsou tak tenistky ze skupiny D.