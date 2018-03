Angelique Kerberová

29. 8. 2016 |Jaroslav Plašil, Radek Šamša |Tenis

Už dlouho neměl grandslamový turnaj tak dramatickou zápletku jako právě teď při začínajícím US Open v New Yorku. Pod Američankou Serenou Williamsovou se totiž pořádně rozhoupalo křeslo pro ženskou světovou jedničku. Přijít o něj může po třech a půl letech. Do budoucna láká bitva o nejvyšší post žebříčku WTA i Češku Petru Kvitovou.