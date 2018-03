14. 11. 2016 |Martin Charvát |Tenis

Po pár hodinách spánku nasedly do letadla a po přistání v Praze zamířily do areálu tenisové Sparty. Na přivítanou dostaly kachnu se zelím, ale viditelně unavené hráčky, které o víkendu vybojovaly třetí fedcupový titul v řadě, by ale ocenily hlavně spánek. Teď je čeká zasloužená dovolená.