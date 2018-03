3. 5. 2016 | ČRo, David Koubek |Zprávy ze světa

Tři měsíce před slavnostním zahájením XXXI. her v Riu de Janeiru dorazil olympijský oheň do Brazílie. Svou pouť pochodeň začala v brazilské metropoli, během následujících 95 dnů zavítá do více než tří set měst. Oheň byl podle antické tradice zapálen 21. dubna v řecké Olympii.