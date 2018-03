20. 8. 2016 |Vojěch Berger, ČRo |Divadlo

V městečku Borja na severu Španělska bude mít dnes premiéru originální operní dílo. Je inspirované příběhem 80leté důchodkyně, která v tamním kostele amatérsky přemalovala fresku Ježíše Krista. Za to nejprve žena sklidila celosvětový posměch – Ježíš totiž po jejím zásahu lidem připomínal spíš opici nebo medvěda – jenže kuriozita přitáhla do města i davy turistů a s nimi peníze. Příběh s happy endem se dva Američané rozhodli přepsat do operních árií.