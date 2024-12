Zpátky na veřejnosti. Muzeum vystavuje díla zabavená mafiánům, k vidění je Dalí i Warhol

„Díla, která měla zůstat pohřbená v sítích organizovaného zločinu, se konečně navrátila do společnosti. Získávají tak symbolickou roli boje proti zločinu,“ řekla Maria Rosaria Laganaová, ředitelka národní agentury pro správu majetku.

Umělecká díla, která zdobila zdi sídel mafiánů, byla zpřístupněna veřejnosti v rámci výstavy SalvArti. „Jedná se o předměty, které jsme samozřejmě mohli prodat, ale jelikož mají vysokou hodnotu, bylo rozhodnuto, že budou umístěny do muzeí,“ sdělila AFP Laganaová.

Více než 20 děl bylo v roce 2016 zabaveno bossovi mafiánské organizace „Ndrangheta“ která působí v jihoitalském regionu Kalábrie. Je mezi nimi třeba litografie Romeo a Julie od španělského surrealistického malíře Salvadora Dalího.

V pražské aukci umění se prodalo zhruba 150 děl. Zájemci za ně zaplatili celkem 65 milionů korun Číst článek

V roce 2013 římský soud nařídil zabavení dalších zhruba 60 děl v souvislosti s obřím podvodem spojeným s mezinárodní sítí na praní špinavých peněz. Patří mezi ně sítotisk Andyho Warhola s názvem Summer Arts in the Parks a litografie Wrapped Venus od umělce Christoa.

Na výstavě jsou k vidění také výstřižky z tisku a záběry, na nichž policie zabavuje díla, která mafie používá jako platidlo při obchodování s drogami a zbraněmi. Laganaová uvedla, že cílem je upozornit na „zákeřnost mafie“ a zároveň podpořit kulturu. „Je to znovuzrození těchto děl. Je to trochu jako vykopávat je ze země, jako archeologové, a vystavovat je tam, kde je každý může vidět,“ dodala ředitelka.

Výstava, kterou je možné navštívit zdarma, potrvá v Miláně do 26. ledna příštího roku. Poté se přesune do města Reggio Calabria, kde bude k vidění od 8. února do 27. dubna 2025.