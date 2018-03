17. 8. 2010 |Adam Weiss, Katarína Brezovská |Zprávy ze světa

Austrálie by se po smrti britské královny měla stát republikou. Prohlásila to australská premiérka Julia Gillardová. Zároveň však dodala, že to pro ni není priorita, i kdyby to mělo počkat víc než deset let.