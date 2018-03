princ William

26. 10. 2013 |Jan Kaliba, Tereza Jelínková |Fotbal

Dnes je to přesně 150 let od chvíle, kdy v Anglii založili svou Fotbalovou asociaci a tím i moderní éru téhle hry. Na svědomí to měla skupina gentlemanů, která se 26. října 1863 sešla, aby začala sjednocovat do té doby roztříštěná pravidla.