Je důležité se soustředit na tuto planetu a neodlétat do vesmíru. Princ William vyzývá k záchraně planety

Britský princ William vyzval, aby se miliardáři místo cest do vesmíru soustředili na záchranu planety Země. V rozhovoru, který ve čtvrtek odvysílala stanice BBC, také varoval před „klimatickou úzkostí", kterou podle něj trpí mladší generace. Londýn 10:57 14. října 2021

„Potřebujeme, aby se některé z největších mozků a myslí na světě soustředily na opravení této planety, ne na hledání dalšího místa, kam bychom mohli jít žít. Myslím, že to mě nakonec dostalo - je opravdu velmi důležité se soustředit na tuto planetu, nevzdávat se a neodlétat do vesmíru, abychom se pokusili vymyslet řešení do budoucna,“ řekl William, vévoda z Cambridge. Dodal, že sám nemá absolutně žádný zájem letět do vesmíru a zdůraznil, že stále přetrvávají zásadní otázky kolem uhlíkové stopy takových letů.

William se stanicí hovořil před vyhlášením soutěže o cenu za přínos k řešení největších problémů životního prostředí, která nese název The Earthshot Prize. Princ vyhlásí prvních pět laureátů v neděli.

Princ také varoval, že mezi mladými lidmi, jejichž „budoucnost je v podstatě neustále ohrožená“, dochází k „nárůstu klimatické úzkosti“. William, který má tři děti - osmiletého George, šestiletou Charlotte a tříletého Louise - apeloval na dospělé, aby si vzpomněli, jak rádi jako malí chodili do přírody a nepřipravovali o to budoucí generace.

„Byla by to absolutní tragédie, kdyby tady o 30 let později seděl prince George a stále hovořil o záchraně planety,“ dodal.

Williama prý k ekologickému aktivismu inspiroval jeho otec, 72letý princ Charles, který se tématem zabýval dříve než většina lidí. Charles se spolu s Williamem a svou matkou královnou Alžbětou II. plánuje zúčastnit konference OSN o klimatu COP26, kterou 31. října hostí skotské Glasgow.

Podle agentury Reuters William v rozhovoru zjevně narážel na rostoucí popularitu turistických letů do vesmíru. Naposledy se do vesmíru ve středu podíval hollywoodský herec William Shatner, který v seriálu Star Trek ztvárnil postavu kapitána Jima Kirka. S dalšími třemi turisty-astronauty ho vynesla raketa New Shepard společnosti Blue Origin miliardáře Jeffa Bezose.

Prvního letu Blue Originu, který se uskutečnil 20. července, se zúčastnil i Jeff Bezos s bratrem Markem. Prvním turistickým letem předstihla Blue Origin o devět dnů firma Virgin Galactic jiného miliardáře Richarda Bransona, který byl na jeho palubě. Ve vesmírném byznysu dále podniká miliardář Elon Musk. Lodě společnosti SpaceX dopravují na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) náklad i posádky.