21. 1. 2014 |Jan Prokeš, Ondřej Himmer, bre |Zprávy ze světa

Syrská opozice nakonec na mírovou konferenci do Švýcarska pojede. Národní koalice, která zastupuje na 120 různých opozičních skupin, to oznámila krátce poté, co generální tajemník OSN Pan Ki-mun stáhl pozvánku pro Írán. S jeho účastí nesouhlasila řada opozičních skupin a například i USA. Účast Íránu ale důrazně podporovalo Rusko a na jeho reakci se zatím čeká.