Stoltenberg letos skončí ve funkci generálního tajemníka NATO. Mandát mu byl prodloužen třikrát

Současný generální tajemník NATO Jens Stoltenberg skončí ve své funkci po vypršení mandátu 30. září, o jeho prodloužení usilovat nebude. Podle agentury DPA to potvrdila mluvčí Severoatlantické aliance Oana Lungescuová. Reagovala tak na článek německého listu Welt am Sonntag, který napsal, že má NATO v úmyslu Stoltenbergovi mandát prodloužit až do dubna 2024.

