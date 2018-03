6. 11. 2016 |Vojtěch Man |Fotbal

Cristiano Ronaldo zřejmě plánuje dohrát svou hvězdnou kariéru v Realu Madrid. Podle oficiálního vyjádření klubu má hvězdný fotbalista v pondělí prodloužit smlouvu až do roku 2021, tedy do doby, kdy bude trojnásobnému držiteli Zlatého míče 36 let.