Mimořádně skvělý výkon, Costa penalty vychytal fantasticky, chválí portugalského gólmana Horváth

Dvě velká dramata se šťastným koncem pro favority nabídl pondělní osmifinálový program fotbalového mistrovství Evropy v Německu. Do čtvrtfinále nakonec postoupili Francouzi a Portugalci, kteří vyhráli napínavý penaltový rozstřel se Slovinskem. „Penalty vychytal fantasticky, vždy trefil stranu a samozřejmě k tomu přidal i skvělý zákrok," chválí potrugalského brankáře Dioga Costu fotbalový expert Radiožurnálu Sport Pavel Horváth. Očima expertů Frankfurt 10:55 2. července 2024

Začneme duelem mezi Portugalci a Slovinci, který favorizovaní Portugalci vyhráli po remíze 0:0 díky penaltovému rozstřelu. V něm chytil všechny tři penalty Slovinců gólman Diogo Costa. Co jste říkal jeho výkonu?

Co k tomu říct, v zápase moc práce neměl, kromě chyby Pepého, kdy vychytal Benjamina Šeška. Penalty vychytal fantasticky, vždy trefil stranu a samozřejmě k tomu přidal i skvělý zákrok. Výkon to je mimořádně skvělý.

That save in extra time!



A heroic performance from Diogo Costa ⛔@Vivo_GLOBAL | #EUROPOTM pic.twitter.com/8SUasSX2aR — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 1, 2024

Ve druhém pondělním utkání Francie porazila Belgii 1:0, když jediný gól padl v závěrečné desetiminutovce a ještě si ho smolně vstřelil tečí belgický kapitán Jan Vertonghen. Je podle vás přesto postup Francie zasloužený?

Někdo postoupit musel a ten gól prostě dali. V zápase nebylo moc velkých šancí, ale gól pár minut před koncem po nepovedené a lehce tečované střele dali, přesto jejich výkon nebyl přesvědčivý.

Osmifinálový program zakončí dva zápasy, tím úvodním bude úterní duel Nizozemska s Rumunskem. Favorité jsou určitě Nizozemci, zatím ale na turnaji nějak nezáří. Čekáte jejich přesvědčivé vítězství, nebo spíš další drama?

Po včerejší zkušenosti, kdy jsem čekal jasný výsledek v zápase Portugalska se Slovinskem, teď raději nic neočekávám. Rumuni jsou nepříjemný tým a nemají co ztratit, jsou podobní jako Slovinci. Zápas to bude zajímavý a pro Nizozemsko dost těžký.

V posledním osmifinále se od úterních 21 hodin utkají Rakušané s Turky. Tento zápas naopak nemá tak jasného papírového favorita, Rakušané ale vyhráli skupinu právě před Nizozemci a překvapivě taky Francií. Čekáte, že proti Turecku navážou na dobré výkony ze skupiny?

Věřím tom, že ano. Můj táta vždy říkal, že když vypadneme, tak musíme fandit tomu, kdo nás vyřadil, aby šlo vidět, že jsme vypadli s dobrým týmem. Zde ale budu věřit odvetě a věřím, že Rakušani nás pomstí a budu jim fandit.