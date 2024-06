V 39 letech na šestém Euru. ‚Reprezentuje, že vše je možné,‘ říkají o Ronaldovi spoluhráči z týmu

Čeští fotbalisté budou hrát první zápas na mistrovství Evropy. V Lipsku vyzvou Portugalce s hvězdným Cristianem Ronaldem. Toho čeká už šesté Euro a přestože hraje v Saúdské Arábii, tým mu stále věří.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říkají spoluhráči a trenér Portugalska o Cristianu Ronaldovi, který v 39 letech hraje už na šestém Euru

„Reprezentuje to, že všechno je možné. Reprezentuje to, že můžete snít a na ty sny dosáhnout. Reprezentuje toho spoustu. Hlavně bych chtěl ale zdůraznit, že je to pro nás všechny čest, že je tu s námi. V této fázi jeho kariéry to ukazuje, že chce znovu vyhrát, povídá o portugalském mistrovi Evropy z roku 2016 Cristianu Ronaldovi jeho současný spoluhráč, obránce Rúben Dias.

Ronaldo je považovaný za jednoho z nejlepších hráčů historie, vždyť pětkrát získal Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu planety. Trofeje sbíral na věhlasných adresách - v Manchesteru United, Realu Madrid i Juventusu.

Stále si drží formu

Teď už rok a půl nastupuje v Saúdské Arábii za Al-Nasr, přesto se díky svým číslům dostal do nominace kouče Roberta Martinéze a v úterý večer si tak Ronaldo může připsat start už na šestém Euru, což se ještě nikomu nepovedlo.

„Cristiano není v národním týmu za zásluhy, nikdo se do něj nedostane jen kvůli svému jménu. V sezoně dal 50 gólů v 51 zápasech. V klubu je konzistentní. Pro nás je to prostě střelec, který dokáže utkání zlomit. Trhá obranu soupeře a otevírá prostory, i když samozřejmě v posledních letech svůj herní styl trochu změnil, říká trenér Portugalců Roberto Martinéz.

I tak se nejlepší portugalský fotbalista všech dob prosadil v evropské kvalifikaci desetkrát a výrazně přispěl týmu Roberta Martinéze k postupu na šampionát v Německu.

Portugalci do něj vstoupí proti Čechům, o kterých Martinéz říká: „Myslím, že český herní styl je velmi jasný. Napadají vysoko, riskují. Chtějí dávat góly, prostě hrají na vítězství. Tomáš Souček měl skvělou sezonu v Anglii, Patrik Schick vyhrál německou ligu, jsou to opravdu dobří hráči a na hru českého týmu mají velký vliv. Myslím, že pro neutrální fanoušky to bude krásný zápas.“

A ten začne v Lipsku v 21 hodin. Radiožurnál a Radiožurnál Sport ho odvysílají v přímém přenosu. Server iROZHLAS.cz bude utkání sledovat v podrobné online reportáži.