Kopie prstenu manželky posledního Rožmberka je k vidění v Cisterciáckém klášteře ve Vyšším Brodě

Odborníci v čele s geoinformatikem Jiřím Šindelářem kopii snubního prstenu instalovali do vitríny v obrazárně kláštera kolem desáté hodiny. Nyní už repliku vidí návštěvníci, kteří zavítají na prohlídku stálé expozice. Jiří Šindelář potvrdil, že kopie je vyrobená ze zlata a je osazená pravými smaragdy a rubíny.

Archeologové spolu s dalšími odborníky objevili prsten náhodou během dlouholetého průzkumu rožmberské hrobky. Ležel přímo na víku rakve Petra Voka. Dřevěná rakev Kateřiny z Ludanic se po staletích rozpadla, část obsahu se vysypala do prostoru a vypadl i tento prsten.

Spadl až na sarkofág jejího manžela, kde zůstal ležet dosud. Přesné místo jeho dopadu bylo dokonce v místě, kde můžeme podle Jiřího Šindeláře předpokládat pravou ruku Petra Voka. V současnosti odborníci ještě zkoumají i druhý prsten, který patřil přímo Petru Vokovi. Oba dohromady tvoří jeden velký snubní prsten. Když se dají k sobě, získáme symetrický květ s okvětními lístky a s deseti kameny.

Výzkum rožmberské hrobky

Díky speciální metodě archeologové zjišťovali, co se nachází pod povrchem, aniž by povrch narušili. Vyvrtali drobnou centimetrovou díru do hrobky, kudy zavedli kameru na velkém rameni tak, aby se s ní dalo pohybovat a celý prostor dokázali postupně zdokumentovat.

Podle Jiřího Šindeláře je celá hrobka naprosto unikátní, protože se jedná o výjimečný prostor, kde jsou pohřbené elity tehdejší společnosti. Dodává, že snese srovnání s hroby králů a císařů v Evropě.