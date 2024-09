Telegram změnil podmínky, Durov vyhověl úřadům. ‚Nechce se mu do kriminálu,‘ glosuje Koubský

Telegram změnil podmínky užívání, které dříve vylučovaly například předávání IP adres či telefonních čísel policii. Zakladatel služby Pavel Durov také oznámil, že Telegram smazal velké množství nelegálního a rizikového obsahu a upravil aplikaci tak, aby uživatelé nemohli nelegální obsah tak snadno vyhledat. „Telegram bezpečný není a nebyl,“ namítá redaktor Deníku N Petr Koubský pro Český rozhlas Plus. Online Plus Praha 0:10 28. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dalším možným krokem, ke kterému by se Durov mohl rozhodnout, by mohlo být zavedení koncového šifrování | Zdroj: Reuters

Na konci srpna Pavla Durova, zakladatele Telegramu, zadržela francouzská policie. Obvinila ho ze spoluúčasti na řadě zločinů, například ze šíření dětské pornografie nebo obchodu s drogami. Jeho sociální síť takové činy umožňovala a Durov následně nereagoval na žádost policie o spolupráci, která se měla týkat především předávání dat o pachatelích.

Teď ale na požadavky Durov přistoupil a funkce Telegramu se změnily. „Durovovi se nechce do kriminálu, což je naprosto pochopitelné. Tudíž přistoupil na všechno, co po něm úřady chtěly,“ shrnuje Koubský.

Už předtím Telegram o svých uživatelích hodně informací věděl, ale až teď se je rozhodl poskytnout dalším stranám, upozorňuje novinář.

„Pro každého, kdo na Telegram spoléhal jako na spolehlivou šifrovanou komunikaci, je to špatná zpráva. Zároveň bych řekl, že každý, kdo věřil tomu, že je Telegram v tomto smyslu bezpečný, tak se dopustil chyby. A stačilo se dívat kolem sebe, číst o tom něco, sledovat to a každý měl a mohl vědět, že tomu tak není. To není žádné překvapení,“ říká Koubský.

Dalším možným krokem, ke kterému by se Durov mohl rozhodnout, by mohlo být zavedení koncového šifrování. „Není to vyloučeno, ale není to tak docela jednoduché. Telegram to nemá technicky vyřešeno. Jeho koncové šifrování je nedostačující,“ připomíná novinář Deníku N.

„Takže jedna věc, jestli jsou toho technicky schopní. Druhá věc je, že nevíme, k čemu všemu se musel Durov zavázat. A vzhledem k tomu, že má francouzské občanství, tak si s úřady zahrávat nemůže – když už to jednou došlo tak daleko, že ho měli pod palcem,“ dodává Koubský.

Podle něj teď Telegramu jako bezpečnému komunikačnímu kanálu nikdo věřit nebude.

