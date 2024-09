Šlerka: Nebezpečný telegram? Takto to říct nelze, v Rusku je to zdroj necenzurovaných informací

Francouzské úřady vyšetřují šéfa sociální sítě Telegram Pavla Durova. Jeho platforma je podezřelá z napomáhání zločincům tím, že nedostatečně moderuje zveřejněný obsah. „Telegram poskytuje prostředí, kde se dobře dělají kriminální činy,“ řekl pro pořad Jak to vidí... analytik sociálních dat Josef Šlerka. Jak probíhá monitoring obsahu na sociálních sítích? A jakou roli hraje telegram v současném světě i konfliktech? Jak to vidí... Moskva 19:41 9. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sociální sítě v Rusku | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Francouzské úřady viní Durova z toho, že nespolupracoval s francouzskou policií při celé řadě kriminálních činů.

„Zřejmě se jedná o to, že odmítl spolupráci s policií, když se ptala po identitě některých autorů, jejichž příspěvky se týkaly pornografie nebo prodeje drog,“ přibližuje v pořadu Jak to vidí... odborník na sociální sítě Josef Šlerka.

Ostatně se o tom mohla přesvědčit i česká policie, která v souvislosti se střelcem na filozofické fakultě z loňského prosince potřebovala ověřit, zda telegramový účet, který byl podepsaný jeho jménem, je, nebo není skutečně jeho. Telegram ale nebyl ochoten v této věci spolupracovat,“ doplňuje.

Informace i propaganda

Zakladatel telegramu se v první reakci na své zadržení podivoval, že by měl být osobně zodpovědný za obsah zveřejněný jinými lidmi.

„Problém je, že máme pocit, že lidská práva a svobody jsou spolu v dokonalém souladu. Skutečnost je ale taková, že ony do sebe narážejí. Na jedné straně je nezpochybnitelné právo svobody projevu a právo na soukromou, tedy šifrovanou, komunikaci. Vedle toho jsou ale i další lidská práva – právo na důstojnost, na to, aby člověk nebyl ohrožován na životě, a podobně tam spadají i věci, který se týkají kriminálních činů,“ vysvětluje datový analytik.

To, co se děje nyní, je tedy podle něj jen důsledek několik let trvajícího souboje o to, jak tato práva sladit.

„Pavel Durov se hájí tím, že nějakým způsobem spolupracuje. Jako příklad uvádí speciální kanál, kde zveřejňuje, kolik telegram smazal dětské pornografie nebo kolik zablokoval věcí, které se týkají Islámského státu. Z pohledu většiny vlád ale spolupracuje nedostatečně, protože telegram není jenom typický messenger, ale v podobě různých kanálů a skupin dává prostor i vrstvě konspirační, dezinformační a kriminální,“ zdůrazňuje Šlerka.

Jednoznačně ale říct, že je telegram nebezpečný, podle něj nelze. „Je pravda, že je to síť, která poskytuje prostředí, ve kterém se spousta kriminálních aktivit dělá dobře. Vedle toho ale, pokud uživatel komunikuje šifrovaně jen pod nějakou přezdívkou, je to v zemích, kde vládne totalitní režim, jeden z mála zdrojů necenzurovaných informací. Je to případ Běloruska a současného Ruska, kde je to ale zároveň i jedna z největších platforem ruské propagandy ohledně války na Ukrajině,“ vysvětluje.

Doma i ve válce

Zcela specifické je v případě telegramu pak to, že je to jeden z komunikačních kanálů ruské armády.

„My máme představu z filmů, že armády jsou vybaveny sofistikovanými zbraněmi a vlastními kybernetickými řešeními, ale realita je často jiná a zrovna právě komunikační prostředky mezi jednotlivými jednotkami jsou na tom velmi špatně. A protože Rusové používají telegram hojně doma, využívají ho i ve válce. Mezi armádními kruhy a proruskými blogery tak teď logicky panuje panika, že toto všechno padne do rukou Západu,“ přibližuje Šlerka.

Podle Šlerky je ale telegram silnou platformou i v Evropě.

„Podle výzkumů, které jsme dělali s kolegy z Investigace.cz a s novináři z dalších 14 zemí, využívá telegram v Česku 10 až 15 procent uživatelů internetu. Drtivá většina z nich ho používá jako WhatsApp nebo Facebook na komunikaci s rodinou nebo přáteli. Kanály, které tam jsou, jsou pak spíše spojeny s něčím, co je na okraji systému, jako třeba kryptoměny, sázky nebo covid.

„Vedle toho je tam ale i velké množství kanálů ukrajinských nebo ruských menšin žijících u nás, pro které je to úplně normální prostředí pro řešení běžných záležitostí typu, kde sehnat práci nebo kde co koupit,“ uzavírá hodnocení Tleegramu Josef Šlerka.