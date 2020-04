Zdymadlo v plavebním kanálu v Hoříně nedaleko Mělníka má nová vrata. Váží přes 60 tun

„V tuhle chvíli probíhá osazování levé vrátně velké plavební komory v Hoříně,“ popsal Radiožurnálu Jan Prokeš ze zhotovitelské firmy.

„Vrata plavební komory na dolním ohlaví jsou rozdělena na levou a pravou vráteň, kde za pomoci potápěče dochází k osazování levé vrátně na ložisko spodní.“

To je pod vodou. „Horní ložisko přijde osadit nahoře na tom platu,“ dodal Prokeš.

Těsně před vrata se bude instalovat ještě jedno zařízení. „Je zde vidět konstrukce budoucího zdvižného mostu. Je to most, který nahradí původní betonový most s kamenným obkladem, který zde byl od roku 1905 a tvořil překážku pro plavbu vysokých lodí. Tento most byl v loňském roce rozebrán, kamenná konstrukce byla rozebrána a uložena vedle nás. Jádro tohoto mostu bude celé zdvižné, to znamená, je to ocelová konstrukce, na kterou budou navěšeny původní kameny. Pokud popluje vysoká loď, tak celá ocelová konstrukce mostu se zvedne asi o čtyři metry vodorovně nahoru. Když bude most spuštěn, tak celé zdymadlo bude vypadat tak, jako vypadalo po minulých 115 let,“ popsal mluvčí Ředitelství vodních cest Jan Bukovský.

Kompletní rekonstrukce zdymadla skončí příští rok v březnu a vyjde na 360 milionů korun.