Jadernou energii studují v Koreji i Češi. Jeden je nejlepším studentem na univerzitě vedle elektrárny

Studenti univerzity Kings na jihu Jižní Koreje nedaleko města Pusan mají ze svých kolejí unikátní výhled: z jedné strany budovy na východní moře, z druhé na areál jaderné elektrárny Shin Kori. Univerzita tam před pár lety vznikla právě kvůli elektrárně, aby vychovávala novou generaci jaderných inženýrů a inženýrek. Mezi studenty je i několik Čechů. Reportáž Pusan 7:01 27. června 2022

Čeští studenti v Jižní Koreji si pochvalují také výhled na moře. Na fotografii Filip Randák | Foto: Zdeňka Trachtová | Zdroj: Český rozhlas

„Když jsem byl na univerzitě v Brně a mluvil se studenty, zdůrazňoval jsem jim, že máme koleje s krásným výhledem na moře. Protože vy ho v Česku nemáte, že ano. Takže to je naše obchodní výhoda,“ směje se univerzitní manažer pan Cho a vede nás do kanceláře ředitele.

Za jejími prosklenými stěnami šumí moře a na pobřeží stojí zaoblené věže reaktorů jaderných elektráren Kori a Shin Kori neboli Nové Kory. Z druhé strany pak univerzitu obklopují další bloky – celkem jich je tu deset, z toho dva ve výstavbě.

„Nejsme přímo v areálu jaderné elektrárny, areál je oddělený, je vidět dvojitý plot,“ vysvětluje pro Radiožurnál 24letý Filip Randák, který je v Koreji na půlročním studijním pobytu.

„Studuji tady jaderné inženýrství jakožto výměnný student,“ říká. „Dostal jsem nabídku, tak jsem ji přijal. Byl jsem osloven šéfem mé katedry. Můj současný obor na magistru v Česku je vyřazování jaderných zařízení,“ doplňuje Randák s tím, že v budoucnu bude zřejmě pracovat pro Správu úložišť radioaktivních odpadů.

Nejlepší student univerzity

Další český student Jan Hruškovič už je na Univerzitě Kings druhým rokem. Absolvuje tu celé magisterské studium. Momentálně je na krátkém výměnném pobytu v Bostonu, a tak rozhovor natáčíme na dálku přes půl planety.

„Bude ze mě expert na bezpečnost jaderných elektráren, protože předmětem mého studia a našich projektů je bezpečnostní analýza nehod a havárií, které se můžou na jaderných elektrárnách stát,“ přibližuje.

„Na jádru mě baví asi úplně všechno. Mám to už odmalička, kdy můj otec pracoval v Dukovanech, od mateřské školky jsem to tam znal,“ vzpomíná.

Honzovo nadšení se projevuje i ve studijních výsledcích. Letos mu vyučující udělili ocenění pro nejlepšího studenta univerzity.

On sám si studium v Koreji pochvaluje: „Výhodou samozřejmě je, že člověk hned vidí elektrárnu v praxi, takže na to, na čem pracuje, se může hned jít podívat i do provozu, když je nějaká možnost. Nevýhody jsou, že je to daleko od civilizace, takže když chceme jít na výlet nebo do restaurace, tak je to daleko. Ale určitě si nemůžu stěžovat, protože bydlet na kolejích vedle jaderné elektrárny na pobřeží hned u moře je krásné.“

Studentů z Česka je momentálně na Univerzitě Kings pět | Foto: Zdeňka Trachtová | Zdroj: Český rozhlas

Studentů z Česka je momentálně na Univerzitě Kings pět – tři na dočasném pobytu jako Filip a dva tu studují celý magisterský obor, včetně Honzy. Profesor Kim, který vyučuje radiační ochranu a ochranu životního prostředí, si studenty z Česka chválí.

„Tento semestr mám ve třídě dva studenty z Česka. Byl jsem docela ohromený jejich znalostmi a přístupem. Myslím, že je to i tím, že máte v Česku šest jaderných bloků,“ podotýká.

Česko momentálně plánuje stavět pátý blok jaderné elektrárny Dukovany a mluví se také o dostavbě temelínské elektrárny a stavbě jaderného úložiště. Filip i Jan proto zřejmě budou mít po dostudování o práci postaráno.

O dostavbu pátého bloku Dukovan se v tendru uchází právě jihokorejská společnost KHNP, americký Westinghouse a francouzská EDF.