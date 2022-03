‚Včas a za stanovenou cenu.‘ Korejci tvrdí, že by se mohli podílet na financování dostavby Dukovan

Jihokorejská společnost KHNP je prý připravená podílet se v případě zájmu české vlády na financování dostavby Jaderné elektrárny Dukovany. V Praze to oznámil ředitel společnosti Jae Hoon Chung. Kromě Korejců se o tendr na stavbu Dukovan uchází i společnosti z Francie a USA. Nabídky mají podat do půl roku. Dukovany 16:17 23. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaderná elektrárna Dukovany | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

KHNP tvrdí, že by při stavbě pátého bloku Jaderné elektrárny Dukovany splnila požadavky české vlády. Postavila by ho prý včas a za stanovenou cenu. Podle plánů by měl být nový blok hotový v roce 2036.

ČEZ zatím za přípravu Dukovan zaplatil 1,8 miliardy. Stát se do financování zapojí zřejmě až v roce 2029 Číst článek

Ředitel KHNP Chung v Praze jednal s ministrem průmyslu a obchodu Jozefem Síkelou (za STAN) a také s představiteli společnosti ČEZ poté, co vláda premiéra Petra Fialy (ODS) minulý čtvrtek dlouho připravovaný tendr spustila.

Korejci chtějí nabídnout reaktor APR 1000. Ten je zmenšenou verzí jejich reaktoru, který v minulosti stavěli v Jižní Koreji nebo ve Spojených arabských emirátech. Podle Chunga by společnost měla do konce letošního roku získat pro reaktor evropskou certifikaci.

Chung upozornil na to, že některé firmy v Česku, které by se mohly na stavbě podílet, dlouhodobě spolupracují s Ruskem. „Trochu by mohl být problém na straně našich potenciálních českých subdodavatelů. Některé ty firmy mají totiž tradiční spolupráci s ruskou stranou. Do budoucna počítáme s tím, že to budeme řešit s českou vládou a se zadavatelem, abychom případný ruský vliv u našich subdodavatelů mohli eliminovat,“ řekl.

Drábová: Dostavba Dukovan je investice až na 80 let. Nahradit uhlí nebude rychlé a snadné Číst článek

Podle něj je proto nutné poohlížet se po alternativách různých komponent elektrárny, které společnosti momentálně nakupují v Rusku. Jde podle něj hlavně o součásti druhého okruhu – o turbínovou část nebo zařízení na měření radioaktivity, různé ventily a podobně.

Kromě KHNP se tendru účastní také firmy ze Spojených států a Francie. Francouzská EDF chce nabídnout blok EPR 1200, který zatím nikde nestojí. Podobně jako Korejci stavěli i Francouzi zatím větší bloky. Požadavkem Česka je ale blok s výkonem do 1200 MW. Tendru se účastní i americký Westinghouse. Ten nabízí už prověřený reaktor AP1000.

Všichni uchazeči slibují, že podají konkurenceschopnou nabídku, a že o stavbu bloku v Česku mají vážný zájem. Vítěze by vláda měla vybrat do konce roku 2024. Na konci desetiletí se začne stavět. V roce 2036 by pak měl být spuštěný zkušební provoz elektrárny.