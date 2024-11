Šestý testovací let Starship: Loď dopadla dle plánu, nosná raketa skončila nečekaně v Mexickém zálivu

Splashdown confirmed! Congratulations to the entire SpaceX team on an exciting sixth flight test of Starship! pic.twitter.com/bf98Va9qmL

Více než tři desítky rekordně výkonných raketových motorů se na texaském kosmodromu zažehly v úterý ve 23.00 SEČ. Loď Starship poté ve vesmíru obletěla Zemi, po více než hodině letu se vrátila do atmosféry a podle plánu dopadla do Indického oceánu.

Nosná raketa Super Heavy tentokrát nečekaně skončila v Mexickém zálivu. Podle mluvčího společnosti SpaceX Dana Huota nebyla splněna všechna kritéria pro zachycení nosné rakety, a proto jí operátor po čtyřech minutách letu nedal pokyn k návratu na místo startu. Do moře spadla o tři minuty později. Huot neupřesnil, jaké důvody k tomuto rozhodnutí vedly.

Zatím poslední test lodi Starship se odehrál v polovině října, kdy skončil úspěchem na všech frontách – nosná raketa se vrátila na odpalovací rampu a kosmická loď dopadla po zhruba hodinovém letu na určené místo rovněž v Indickém oceánu.

SpaceX zachovala stejnou trasu letu jako při pátém testu, změnila ale některé úkony po cestě i denní dobu startu. Starship tentokrát odstartovala pozdě odpoledne namísto brzy ráno, jako při pátém pokusu. Hlavním cílem nynějšího zkušebního letu bylo opětovné spuštění motoru lodi během letu, což je klíčové pro manévrovatelnost lodi ve vesmíru, a přistání v oceánu během dne. Testovaly se také tisíce malých konstrukčních změn, uvedl Musk.

Společnost SpaceX navrhla černé, 120 metrů vysoké tělo systému tak, aby bylo plně opakovaně použitelné, a doufá, že je bude využívat pro průzkum hlubokého vesmíru, zejména pro cesty na Mars. Na úspěšné testy se spoléhá i americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA), který si Starship vybral pro přistání svých astronautů na Měsíci v rámci programu Artemis.

SpaceX's Super Heavy booster made a dramatic spashdown in the Gulf of Mexico after a successful liftoff of the sixth Starship test flight



📸 me for @SpaceflightNow pic.twitter.com/B7CHP3GMe2