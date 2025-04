Metro na lince B mezi Černým Mostem a Florencí dvě hodiny nejezdilo. Police pátrá po sprejerech

Mezi konečnou stanicí Černý Most a Florencí na trase B nejezdilo metro. Provoz nechala po 06.00 zastavit policie z bezpečnostních důvodů poté, co se několik lidí snažilo posprejovat soupravy metra u stanice Rajská zahrada. Některé z nich na místě zadrželi policisté, další utekli do tubusu metra, řekl ve sobotu ráno mluvčí pražské policie Richard Hrdina.

Praha 8:03 5. 4. 2025 (Aktualizováno: 8:38 5. 4. 2025) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít