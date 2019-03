Inventura europoslanců: nejvýraznější je Telička, propadl Payne. ‚Jen idioti jsou na všech hlasováních,‘ říká

Zatímco Pavel Telička (Hlas) či Dita Charanzová (za ANO) patří v Evropském parlamentu mezi premianty, třeba Jan Keller z ČSSD nebo Jiří Payne ze Svobodných za svými kolegy zaostávají. S docházkou na tom ale není dobře oproti dalším europoslancům třeba ani šéf TOP 09 Jiří Pospíšil. A jak si stojí další čeští zástupci? Server iROZHLAS.cz přináší před květnovými volbami do europarlamentu inventuru jejich dosavadní práce.

Body navíc tak právě Teličkovi přináší post místopředsedy europarlamentu. Že by dosáhl na první příčku hlavně díky tomuto lukrativnímu postu, ale politik nepřipouští. Upozorňuje, že důležitá je i práce na nejrůznějších zprávách a pozměňovacích návrzích. Rozhodovat by podle něj ovšem nemělo množství, ale především kvalita jednotlivých legislativních textů.

„Osmdesát procent pozměňovacích návrhů vypadá tak, že změníte slovo ‚ano‘ za slovo ‚ne‘, když to přeženu, nebo jde o návrhy převzaté od lobbistů. Kdežto všechny moje pozměňovací návrhy vychází z jednání u kulatých stolů, názorových střetů, nastuduji si to a připravuji si argumenty, a to už nikde ve statistice nevyčtete,“ popsal Telička.

Autoři projektu ve své metodice přiznávají, že na podobnou sémantickou analýzu nemají kapacitu. Nicméně Telička obsadil ve srovnání s českými kolegy první místo právě i v počtu podaných pozměňovacích návrhů, MEP Ranking jich eviduje hned 2885.

Hlasování v europarlamentu Hlasování probíhá obvykle kolem poledne a ve velmi rychlém sledu: poslanci mnohdy hlasují o stovkách pozměňovacích návrhů. Nejčastěji poslanci hlasují zvednutím ruky, přičemž úkolem předsedy zasedání je konstatovat, zda většina byla pro, nebo proti. V případě nejistoty požádá předseda o elektronické hlasování, které poskytne přesnější výsledek. Pokud o to požádá nějaká politická skupina nebo alespoň čtyřicet poslanců den před hlasováním, musejí poslanci hlasovat jmenovitě. V takovém případě se hlasování každého poslance jednotlivě zaznamenává, aby pak mohlo být zveřejněno v příloze zápisu, pokud ovšem nebylo zároveň požádáno o tajné hlasování. Tajné hlasování má přednost před hlasováním jmenovitým. Zdroj: Evropský parlament

Zpátky ale k celkovému hodnocení: druhé místo v žebříčku obsadila Dita Charanzová (za ANO), která je zároveň lídryní hnutí pro letošní volby. Sama říká, že se tak zřejmě zúročilo to, že se Evropskou unií zabývá už dvacet let. „Pracovala jsem v Bruselu ve službách české diplomacie, mám tam řadu kontaktů, znám prostředí a toho využívám při své práci. Znamená to taky, že jsem měla na starosti jako zpravodaj konkrétní legislativu, s čímž je samozřejmě spojeno zcela jiné kvantum práce,“ napsala v SMS.

Třetí skončila komunistka Kateřina Konečná, a to i přesto, že má oproti jiným českým europoslancům vysokou absenci. Během mandátu totiž čerpala mateřskou dovolenou. Podílela se ovšem na množství pozměňovacích návrhů a stanoviscích výborů. „Tam si myslím, že se dělá největší část legislativní práce. Tady můžete republice spoustu věcí vyjednat,“ řekla.

Propadli Keller a Payne

Na spodních příčkách žebříčku s celkovým hodnocením stojí naopak Jan Keller z ČSSD a Jiří Payne ze Svobodných. Oba politici své posty letos už neobhajují, Payne měl navíc zkrácený mandát. Do europarlamentu nastoupil až v září 2017 poté, co rezignoval jeho předchůdce Petr Mach. Na zasedání europarlamentu přitom chyběl hned první měsíc, co byl ve funkci. Alespoň tedy podle dostupných údajů, sám Payne totiž řekl, že trvalo, než se jeho mandát „zprocesoval“, a že fyzicky na jednání byl.

„Mandát mi udělili se zpětnou platností, tak tam mám hrozně absence. Já jsem tady ale seděl, a kdyby mi to dovolili, tak bych i hlasoval,“ uvedl. Europoslanec přitom tvrdí, že nešlo o administrativní chybu, je přesvědčen, že za tím byl cizí úmysl. „Oni prostě nechtěli, aby tady euroskeptici byli a aby hlasovali,“ pokračoval.

Následující statistika MEP Ranking ukazuje (ne)účast europoslanců na jednotlivých plenárních zasedáních. V procentuálním vyjádření ovšem nejsou zahrnuty omluvené absence, k podrobným údajům se dostanete kliknutím na vybraného zákonodárce.