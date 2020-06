Slovenská strela vyjela v Přerově znovu na trať. Historický vůz prochází kompletní rekonstrukcí

Takřka v plné kráse dnes po nalakování vyjel s pomocí tažné lokomotivy na trať z Přerova do Hranic legendární železniční vůz Slovenská strela. Rekonstrukce historického vlaku po dlouhých letech chátrání bude dokončena v hranické dílně skupiny Českomoravská železniční opravna (ČMZO) a ještě letos by souprava mohla absolvovat první zkušební jízdy. Poté se stane součástí expozice v Kopřivné, kterou připravuje společnost Tatra Trucks. Praha 14:32 19. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slovenská strela je jedinou movitou památkou v Moravskoslezském kraji | Foto: Luděk Peřina | Zdroj: ČTK

Motorový vůz Slovenská strela byl vyrobený v roce 1936 v Tatře a naposledy jezdil v 50. letech. V přerovských opravnách firmy ČMŽO dostal v uplynulých týdnech původní barvy, tedy višňově červenou a na střeše starozlatou. Ještě ale nemá motor, takže při páteční jízdě byl v odkázán na sílu tažné lokomotivy. Příjezd čerstvě natřené Strely si na nádraží v Přerově nenechalo ujít několik desítek železničních nadšenců.

OBRAZEM: Rozsáhlá rekonstrukce skončila. Na Negrelliho viadukt v Praze se vrací železniční provoz Číst článek

„Vše nasvědčuje tomu, že přes pandemii koronaviru bude oprava motorového vozu dokončena v plánovaném termínu v září. Finální kompletace vozu by mohla být hotova už během letních měsíců. Zkušební jízdu by tak Strela mohla podniknout na konci léta nebo začátku podzimu,“ řekl mluvčí Tatra Trucks Andrej Čírtek.

Před zahájením lakování restaurátoři v Přerově tmelili a brousili skříň vozu tak, aby konečný vzhled historického vlaku odpovídal stavu po vyrobení před 84 lety. „Nyní jsou dokončovány podvozky vozu s motory, které čeká v druhé půlce června zátěžová zkouška pod výkonem. Následovat bude postupné oživování pohonu celého vozidla,“ uvedl Čírtek.

Oprava interiéru

Zároveň byla zahájena rekonstrukce interiéru. V historickém voze je již instalována kuchyňka a přípravna, a to včetně původní ledničky. Po pátečním převezení zpět do dílny v Hranicích restaurátoři postupně položí podlahové krytiny a v kuchyňce, přípravně a na obou toaletách nalepí repliky původních dlaždiček. Strelu také čeká tapetování stěn, instalace oken či lakování stropu. Nakonec budou do vozu namontovány sedačky, které se v Ostravě vyrábějí jako přesné repliky originálů.

Obrněný vlak Orlík byl postrachem Transsibiřské magistrály. Jeho strojvůdce má soukromé muzeum Číst článek

Pokračuje i stavba expozičního depozitáře v Kopřivnici vedle budoucího muzea nákladních automobilů Tatra. "Objekt je již napojen na vlečkovou síť továrny, probíhají práce na fasádě, která bude z větší části prosklená. Následně bude dokončen interiér," podotkl Čírek. Stavba depozitáře a rekonstrukce Strely má stát 93,5 milionu Kč, z toho 80 milionů pokryje dotace EU.

Slovenská strela je jedinou movitou památkou v Moravskoslezském kraji. Motorový vůz od roku 1936 jezdil na trati Praha - Bratislava, i proto dostal pojmenování Slovenská strela. Byl to tehdy nejrychlejší spoj, který jezdil po československých kolejích. Vlaky Slovenská strela byly vyrobeny dva. Jeden později vyhořel a druhý se dostal v roce 1960 do kopřivnického muzea. Dlouhá desetiletí je jedním ze symbolů města.