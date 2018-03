11. 9. 2015 |Jana Zemková, Simona Bartošová |Ekonomika

Vznik strategické průmyslové zóny na letišti v Bochoři u Přerova patří i nadále k vládním prioritám. V Přerově to dnes řekl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek z ČSSD. Pracovní skupina složená ze zástupců státu, kraje a samospráv na přípravách pracuje už tři měsíce. Jen do zbourání hangárů pro stíhačky se už investovalo 850 milionů korun. Vláda se také snaží urychlit stavbu posledního úseku dálnice z Přerova do Říkovic.