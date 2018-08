Časopis Vogue vychází poprvé v Česku. Obálka připomíná Olgu Havlovou

Vychází první číslo české mutace časopisu Vogue, který bývá v módní branži považován za nejvlivnější módní časopis. Magazín aktuálně vychází ve více než dvaceti zemích světa. První vydání si mohli lidé prohlédnout už v roce 1892. Měsíčník si budou moct v češtině koupit i čtenáři na Slovensku. Praha 10:02 17. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéfredaktorka československé mutace časopisu Vogue Andrea Běhounková s obálkou prvního čísla, která připomíná Olgu Havlovou | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

Tématem prvního čísla české mutace magazínu Vogue je svoboda. Připomíná osobnost Olgy Havlové, první manželky prezidenta Václava Havla, kterou na fotografiích znázornila topmodelka Karolína Kurková.

„Olga Havlová je tak moc výrazná osobnost naší historie a tak málo se její památce věnujeme. Rádi bychom i do roka iniciovali, sochu nebo pomník na oslavu její památky," vysvětlila šéfredaktorka Andrea Běhounková.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Časopis Vogue vychází poprvé v Česku. Komentuje Martina Vojtěchovská, šéfredaktorka serveru MediaGuru.cz

Vogue bude mít i internetovou verzi a od půlnoci na 17. srpna časopis spustí webové stránky. Již nyní funguje módní časopis na sociálních sítích. Digitální obsah bude podle Běhounkové proti tištěnému časopisu odlišný.

„Vogue je považován za výkladní skříň dění v módním odvětví. Klade velké nároky na vizuální a zároveň designovou část. Přináší ale i dlouhé články, reportáže a rozhovory. Není to jen módní katalog, a ani by neměl být, aby si vydobyl nějaké místo i v českém prostředí,“ přibližuje ve vysílání Českého rozhlasu Plus s tím, že prorazit na trhu nebude pro magazín vůbec jednoduché.

Licenci pro českou mutaci získala společnost V24 Media, kterou založili Michaela Seewaldová a Fabrice Biundo. Časopis Vogue budou vydávat ve spolupráci s vydavatelstvím Condé Nast.

Zatím posledním lifestylovým časopisem podobného typu, který v ČR začal vycházet, byla Marie Claire a bylo to před deseti lety. Nejčtenějším časopisem zabývajícím se ženským životním stylem je Žena a život s 275 tisíci čtenářkami na vydání. Následuje Svět ženy (236 tisíc) a Glanc (182 tisíc).

První s barevnou fotkou na obálce

Vogue založil Arthur Baldwin v roce 1892 jako týdeník pro newyorskou společenskou smetánku. Přinášel zprávy ze společnosti, psal o životním stylu vyšších tříd a seznamoval čtenáře s etiketou.

Nechyběly recenze knih, divadelních her a koncertů. V roce 1909 po jeho smrti koupil Vogue americký obchodník Condé Montrose Nast, zakladatel vydavatelství Condé Nast a o rok později ho začal vydávat i v Evropě.

V roce 1932 měl Vogue jako první na obálce barevnou fotku. V šedesátých letech Vogue představil naprosto jiný vzhled modelek - plné tvary vystřídal velmi štíhlý až androgynní zjev. V srpnu 1974 se na obálce Vogue vůbec poprvé objevila afroamerická modelka.

Od roku 1988 je šéfredaktorkou americké verze Anna Wintourová, dnes jedna z nejvlivnějších postav módního průmyslu.

První obálka československé edice Vogue: „Chtěli jsme, aby první číslo bylo o nás a pro vás. Přáli jsme si číslo o svobodě, spojenectví, lásce a neobyčejných ženách.“ Na obálce pózuje Karolína Kurková jako Olga Havlová s Antikódy Václava Havla na zádech. pic.twitter.com/FStmWVNgTg — Marketing & Media (@MarketingaMedia) 16. srpna 2018