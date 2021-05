Výrobce historických zbraní z Opatovic nad Labem znají filmaři po celém světě

Jiří Kadlec se dostal k výrobě historických zbraní v podstatě z nouze. Dnes má na svém kontě nepočítaně zbraní a zbroje stovek druhů a patří k jejich nejúspěšnějším výrobcům u nás. Jeho práci můžeme vidět také v desítkách slavných zahraničních filmů. Natáčel s ním Český rozhlas Pardubice. Opatovice nad Labem 18:57 1. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výrobce historických zbraní Jiří Kadlec | Foto: Šárka Rusnáková | Zdroj: Český rozhlas

Zájem o historii a vojenství ho přivedl v 16 letech do skupiny historického šermu. Tam jim ale na konci 80. let zbraně a zbroj chyběly. U nás ale nebyly vůbec k sehnání, a tak si je její členové začali vyrábět sami. A Kadlec už u toho zůstal.

Dnes spolu s kolegou šermířem ze skupiny Merlet vlastní jednu z nejúspěšnějších firem na výrobu, prodej a půjčování historických zbraní a zbroje. Vytváří je také na zakázku třeba pro zámky, hrady, divadla i šermíře nebo jen milovníky historie. Zbrojí a zbraněmi vybavil i řadu filmů, včetně Johanky z Arku, Bídníků, Bathory, seriálu Tři mušketýři, Merlin a spousty dalších.

Na otázku, jestli potřebuje také velkou znalost historie, Kadlec odpovídá, že bez toho to ani nejde. „Když mi zavolá produkce, že potřebuje vybavit třeba bitvu na Vítkově, tak mi musí okamžitě naskočit rok 1420 a že v té době byly tyhle a tyhle zbraně,“ vysvětluje Českému rozhlasu Pardubice.

Husitské války jsou navíc jeho oblíbeným historickým obdobím, a dokáže tak také vyvrátit řadu mýtů, které se kolem husitů vytvořily.

Nesmysl, jak říká, je například to, že bojovali beze zbroje nebo že typickou husitskou zbraní je palcát. Ten je totiž znám daleko před tím i dlouho potom. To, co se dá nejvíc s husity a jejich vojenskými úspěchy spojit, jsou prý palné zbraně.

Jiří Kadlec vyrábí i historické brnění | Foto: Roman Spáčil | Zdroj: Český rozhlas

Záběr znalostí z dějin i vojenství musí mít Kadlec velmi široký. Specializuje se na výrobu zbraní rozsáhlého historického období, a to od starověkého Říma až do konce třicetileté války. Ve své dílně v Opatovicích nad Labem vyrábí převážně chladné zbraně, ty střelné pouze tehdy, když ho o to požádá nějaká filmová produkce.

Pro film jsou to ale často spíše jen něco jako rekvizity z odlehčeného materiálu, tedy například z hliníku a bambusu, a co nejméně nebezpečné. Naopak skupiny historického šermu požadují zbraně skutečné.

Na výběr má toho Kadlec ve dvou velkých halách půjčovny zbraní v Praze opravdu mnoho. Prý by tam dokázali vyzbrojit plně celé vojsko o minimálně 300 mužích.