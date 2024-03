Ponižování a duševní potíže. TikTok jako nástroj pro „slutshaming“ žen a dívek na Balkáně

Metodologie

K výzkumu byla využita metoda založená na analýze algoritmu hashtagů od skupiny Bellingcat. Pro potřeby organizace BIRN byla speciálně upravená albánskými IT experty Klodianem Malokuem a Erjonem Currajem z tiranského think-tanku The Center Science & Innovation for Development. Organizace BIRN analyzovala hashtag „kurve“. Toto slovo má stejný význam jako česká varianta a má své místo ve většina jazyků, jimiž mluví obyvatelé Balkánu. Redaktoři využili přímé vyhledávání a vlastní algoritmus TikToku pro strojové učení. Zařadili také nashromážděná osobní svědectví žen a nebinárních osob prostřednictvím svého nástroje Engaged Citizens Reporting (ECR).

Organizace BIRN identifikovala celkem 427 videí vydaných mezi zářím 2020 a listopadem 2023. Stálo za nimi 43 tiktokových účtů z osmi balkánských států.

Pro rozpoznávání jazyka a překlad titulků fotografií nebo videí, popisků a komentářů byl použit nástroj Google Lens.

Analyzovaná videa mohou být rozdělena do čtyř kategorií:

přímé útoky na náhodné uživatele nebo jednotlivce, zejména ženy a dívky

urážlivá videa žen a dívek na veřejných místech

ponižování na základě domnělého nemorálního chování nebo oblékání veřejně známých osobností (hlavně žen)

obecné hanobení



Organizace BIRN identifikovala a analyzovala videa také z období od prosince 2023 do ledna 2024. Během této doby veškerý svůj obsah odstranil jeden účet z Černé Hory a jeden ze Slovinska.

Tři čtvrtiny videí – přesně 318 – útočilo na náhodné uživatele TikToku nebo jednotlivce prostřednictvím přesdílení obsahu. Tyto materiály zahrnovaly výklad toho, proč si daná osoba, převážně z řad žen a dívek, zaslouží být nazývána „kurvou“. Valná většina komentářů podporovala útočný účet a dál přispívala ke kyberšikaně.

Redaktoři organizace BIRN vyhodnotili, že 50 z těchto videí přímo útočilo na dívky ve věku mezi 12 a 17 lety a 44 z nich obsahovalo homofobní a rasistické urážky.