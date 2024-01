Na sociálních sítích je přes pět miliard aktivních uživatelů. Průměrně tam tráví přes šest hodin denně

Počet aktivních uživatelů sociálních sítí loni překročil pět miliard lidí, což představuje 62,3 světové populace. Vyplývá to z výroční zprávy, kterou ve středu zveřejnila společnost Meltwater spolu s agenturou We Are Social.

Paříž 21:18 31. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít