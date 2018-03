sociální síť

12. 3. 2017 |Vojěch Berger |Zprávy ze světa

VIDEO V ČLÁNKU. Koho by sledoval na twitteru Vladimír Iljič Lenin? A co by tvítnul car Mikuláš II. v den, kdy přišel o moc? Takové bizarní otázky pokládá nový projekt televize RT ke stému výročí revolucí v Rusku. Na staré události se dívá skrz otázku: co kdyby tehdy existovaly sociální sítě? Kanál RT financovaný Kremlem západní média obecně považují za nástroj šíření ruského pohledu na svět. Televize chce teď události roku 1917 atraktivní formou vysvětlit mladému publiku v Rusku i v Evropě. Zkouší to ale i jiní.