‚ANO bude hegemon.‘ Volby prostřídají hejtmany, vládní strany čeká těžká zkouška

Záludná otázka na začátek – dáte dohromady aspoň pět hejtmanů a hejtmanek?

Kdybych to nedal dohromady já, který politikou žiju sedm dní v týdnu, tak už by to bylo špatné.

Takže dáte všechny?

Snad ano, můžeme si to vyzkoušet.

Ústecký kraj?

Jan Schiller (ANO).

Jihočeský kraj?

Martin Kuba (ODS).

Jihomoravský?

Jan Grolich (KDU-ČSL).

Teď je o některých docela slyšet, ne?

Právě jsem chtěl říct takovou poznámku, že kdybych je nevyjmenoval já, tak by to bylo špatně, ale myslím si, že naprostá většina lidí bude logicky znát třeba toho svého. A proč by je ti ostatní vlastně zajímat? Byť se v kampani tváří, že rozhodují o celostátních věcech, tak nerozhodují. Ale druhá věc je, že jakkoliv jsou povodně smutnou událostí, tak právě ony mohou mnohdy i neznámým politikům umožnit, aby se zviditelnili. Nemusí to být ve zlém, nebo že se politik předvádí. Myslím, že rozhodně jsou hejtmani, kteří by, ať by volby byly za čtyři roky nebo zítra, do terénu vyrazili. Když zmíním třeba Martina Kubu z Jihočeského kraje, tak v době covidu pomáhal i tehdy, když bylo dávno po volbách a rozhodně to nedělal z nějakého volebního plezíru. Přemýšlím, kdo by ještě do té situace… Možná Petra Pecková ze Středočeského kraje mi přijde taková akční, že by určitě také vyrazila.

Pak jsou hejtmani, u kterých bych možná měl problém, kdybych se o politiku tolik nezajímal. Třeba Moravskoslezský kraj, ten mám pořád spojený s panem Vondrákem. Teď jsem ale viděl tolikrát pana Bělicu (ANO) – pán v tričku s řetězem kolem krku je tak výrazný, že se asi zapsal.

Ptám se na to i z toho důvodu, že jsem se díval na průzkum Ipsosu pro server Seznam Zprávy. V něm se ukázalo, že čtvrtina Čechů a Češek nezná svého hejtmana. Jak je to možné?

Do jisté míry je to trochu logické v tom, že hejtmani mají na starosti věci, které třeba nemusí působit tak sexy a nejsou tak čitelné a jasné. Když si vezmeme to, co člověk běžně eviduje, tak přichází do styku se starostou nebo primátorem jeho obce, který je mu nejblíž, a pak vidí v televizi ty celostátní politiky. A hejtmani jsou někde na půli cesty. Rozhodují o školách, o nemocnicích a o silnicích, ale zas to nejsou dálnice, ale krajské silnice. Takže jsou to věci, které jsou spíš dlouhodobější. Pokud se vysloveně nezapíšou, jako to byl třeba Jiří Čunek s krajskou nemocnicí ve Zlínském kraji… Ten byl tak vidět a některým lezl tak moc na nervy, že s ním dokonce tehdy ANO – přestože byli velmi loajální spojenci – vypověděli koaliční smlouvu. Pak Radim Holiš skládal koalici s kýmkoliv jen ne s Čunkem. Pokud se tedy hejtman takto „neproslaví“, tak pak je možné, že o něm občan třeba ani tolik neví.

Krajští favorité

Máme pár hodin před moratoriem, takže ještě můžeme mluvit o šancích, potenciálech a preferencích. Máte favorita nebo favoritku, u nichž jste si jist, že budou v hejtmanském křesle pokračovat?

Problém je, že můžeme mluvit o průzkumech a potenciálech, ale těch je tak málo, že jsou už out of date. Mnohé teď mohou změnit třeba právě povodně. Určitě favority mám. Jednak si myslím, že hnutí ANO bude naprostý hegemon voleb…

Ve volebních potenciálech, třeba od České televize, která je má od Kantaru a Data Collectu z konce srpna, ANO dominuje.

Ano. Potenciál je ale jakýsi ideální scénář, který se ale nemusí zdaleka naplnit. Kde bude podle mě ANO mít problém a kde je dost možné, že vyhraje hnutí STAN, nebo spíš Starostové pro Liberecký kraj, tak jsou právě Starostové pro Liberecký kraj. Tam je to poměrně specifické. Vypadá to, že místní hejtman Martin Půta jde proti všem zákonitostem. Přestože je spojen se STAN, tak celostátní preference STAN a jeho kauzy na něj nemají vůbec žádný vliv. Dokonce ani kauza pana hejtmana, když byl vyšetřován a obviněn, neměla vliv na jeho volební preference. Takže tam je podle mě dost pravděpodobné, že svoji pozici opět obhájí. Hodně si věří, proto třeba i odmítl nabídky na to, že by mohl být ministrem průmyslu a obchodu, když se STAN díval po náhradě za pana Síkelu, který míří na pozici eurokomisaře. Kde to ještě asi bude velmi zajímavé, je Jihočeský kraj v čele s panem Kubou. A pak jsou kraje, kde to může být velice vyrovnané.

Třeba jih Moravy…?

Tam je hnutí ANO poměrně velký favorit. Ale když se podíváme na to, že mají poměrně neznámou lídryni, bývalou starostku Znojma, vedle toho je tam jejich bývalý člen a bývalý brněnský primátor pan Vokřál, který kandiduje za Přísahu…

Bývalý místopředseda ANO. Tam to bude hodně zajímavé.

Myslím, že v barvách Přísahy nezíská tolik hlasů, ale může hnutí ANO několik procent hlasů odebrat.

A tím, že mu odebere nějaké hlasy, tak tím může pomoci koalici Spolu. Pan Grolich, výrazná tvář, lidovec, navíc řekl, že se s koalicí Spolu tolik neidentifikuje.

Spolu nemá ani na billboardech, ne?

Ano. Mimochodem – ne v takovém rozsahu, ale podobně to dělá pan Kuba v Jihočeském kraji. To je taková kuriozita, protože to vypadá, že tam kandiduje spíš strana Kuba než ODS. Na billboardech vidíte „Martin Kuba“, pak je tam „Kuba 2024“ a „Tým Kuba“. Pak je tam takové malé „ODS“, „zadavatel ODS“ a „zpracovatel ODS“. Díky tomu, že tam je dvakrát uveden zadavatel a zpracovatel, tak počet nápisů s ODS je stejný jako počet nápisů Kuba. Velikost fontu je ale dost rozdílná. Je to jeden z trendů, že se někteří politici dost snaží vládní koalice…

Proč to dělají?

Většinou to berou tak, že je tady nepopulární vláda, takže je lepší mít jinou značku než tu, která je spojena s vládou. A pak už si také věří, že jejich jméno je natolik výrazné – jako v případě pana Kuby – že to je víc než ODS. Byť třeba ve fotbale se říká, že hráč nikdy není víc než tým, tak v politice se to stává. Konečně třeba sociální demokraté. Je otázka, jestli je vůbec prostor o nich mluvit vzhledem k tomu, jak jsou marginální.

Ale pan hejtman Martin Netolický je stále v sociální demokracii?

Pořád je v sociální demokracii. Sice si založil uskupení Hlas samospráv, ale to je jen spolek. A kvůli tomu, že je to jen spolek, tak mu tuto značku ukradli v Ústeckém kraji, kde si založili stejně nazvané hnutí. Každopádně ten tedy má spolek Hlas samospráv, kandiduje na kandidátce, která se jmenuje 3PK, a do toho je stále sociální demokrat. Pak máme třeba sociální demokraty v Královéhradeckém kraji, kteří kandidují pod Hlasem samospráv a jejich výraznou tváří je třeba pan Birke, který ve svém Náchodě, kde už je mnoho let starostou, kandiduje pod značkou Birke pro Náchod. Říkal, že pod tím bude rozhodně kandidovat i dál a že nehodlá moc zveřejňovat, že je sociální demokrat. Takže politici to mnohdy kryjí.

Když jsme se bavili o tom, kde to bude ještě vyrovnané, tak bych se podíval na kraje, kde to bylo těsné v posledních volbách. To je Královéhradecký kraj, který jsem zmiňoval a kde je hejtmanem pan Červíček. Tam tehdy myslím vyhrála koalice ODS a dalších stran o jeden nebo jeden a půl procentního bodu před ANO. Tam se tedy klidně může stát, že to zase současná koaliční skupina vyhraje. Velice vyrovnané to bývá i v Plzeňském kraji. Teď je tam hejtmanem pan Špoták za Piráty, ale Piráti tam byli až čtvrtí s velkou ztrátou. To bylo výsledkem až asi rok po volbách, kdy tam byla vypovězena koaliční smlouva, dost se to tam přeházelo. Ale třeba ANO to bude mít také těžké. V Plzeňském kraji a hlavně v Plzni jsou tradiční souboje mezi ANO a ODS. A když k tomu ještě ODS přidá posily, jako se jim to třeba podařilo teď, tak to také bývá vyrovnané.

Podivná spojování

Co Zlínský kraj? Na něm mě fascinuje, že to je jediný kraj, kde SPD kandiduje samostatně.

Zlínský kraj je specifický, je to bývalá lidovecká bašta. Teď už ne tak silná, ale pořád tam doznívá pan Čunek. Nicméně, řečeno si Cimrmany, Čunkova světová popularita je zejména na Vsetínsku. Je to ale taktéž kraj, kde to může být velmi vyrovnané a kde mohou klidně vyhrát lidovci. I když je popularita pana Čunka dost regionální, tak když někde udělá 50 procent, tak přestože to je v jiném obvodě o dost míň, může to hrát svou roli.

Ještě se vrátím k SPD. V ostatních krajích je s Trikolórou, někde se Svobodnými, někde se stranou PRO Jindřicha Rajchla. Co to je za spojování?

To, co dělá Tomio Okamura a jeho SPD v těchto volbách, je možná zajímavý sociologický experiment. Cítí, že jim teče do bot. V eurovolbách, kde už Tomio Okamura udělal docela velký ústupek, že šli s Trikolórou, udělali strašně málo, necelých 6 procent. To nečekali a bylo to pro ně velké zklamání. Narostla jim konkurence. Zatímco dřív Tomio Okamura měl svých 10 procent jistých… Omlouvám se, že pořád mluvím o Tomiovi Okamurovi, ale podle mě je SPD jen Tomio Okamura, byť jsou tam i jiné tváře.

Je jich tam spoustu, ale rozumím, že Tomio Okamura je asi nejvíc vidět.

Je jich tam spousta, ale pevnou rukou rozhoduje Tomio Okamura. Takže i když udělali velký ústupek, tak se jim eurovolby nepodařily. Teď třeba zkouší, jak moc je naštvaný volič ještě vůbec ochoten přijít ke krajským volbám. To je vidět i na kampani, kdy na Václavském náměstí – ve městě, kterého se krajské volby ani netýkají – vyvěsí plachtu, která je úplně šílená a nepřehlédnutelná. To je věc, na které je vidět, že jdou za hranu. Když jsem se o tom bavil s panem Herzmannem, který sleduje voličské nálady, tak říkal, že se snaží vybudit voliče, kteří k volbám nechodí. Je to vlastně sociální experiment, zda jsou vůbec ochotni přijít. Jsou to voliči, kteří jsou velmi frustrovaní a naštvaní, ale k volbám stejně nepřijdou.

Ale třeba ti, kteří k volbám přijdou, tak to dají Stačilo!, Motoristům sobě a Přísaze, hvězdám eurovoleb…?

Může se to stát. Proto se také Tomio Okamura snaží s tím spojit a být tak nepřehlédnutelný, protože mu vyrostla skutečně velká konkurence. Jak jsem říkal, dřív měl prakticky jistých 10 procent. Teď je tady Přísaha s Motoristy a koalice Stačilo!. Je to sice oficiálně koalice, ale v podstatě to jsou komunisté s pár tvářemi, ostatní strany jsou tam naprosto marginální. Zajímavé je, že se komunisté posunuli z krajní levice do takového levico-pravicového hybridu, kde je pojítkem nacionalističtější struna, na kterou hrají. A najednou se nám na nacionalistickém rybníčku pere více stran. Proto asi Tomio Okamura vycítil, že je třeba šlápnout na plyn, nějak se z tohoto vymanit a ukázat se. Uvidíme, jestli jim to bude stačit. A spojení se stranou PRO pana Rajchla je až bizarní. Vybavuji si, bylo to asi půl roku zpátky, když jsem se ho na to ptal, tak o nich mluvil velmi nevybíravě.

Docela spolu bojovali.

Ano, užíval slova jako xindl a podobně. Říkal, ať se lidé pořádně podívají, kdo je pro EU a kdo je proti. Že se sice tváří jako protiunijní, ale vystupovat nechtějí. Jediný, kdo chce vystupovat, jsou oni. Byl velmi neúprosný. Tvrdil, že až to voliči zjistí, tak to uvidí, co to je za xindl. A teď se podívejte – koaliční spojenectví.

Bitva o senátorská křesla

Kromě krajských voleb nás čekají i volby senátní, respektive jejich první kolo. Máte tip, co sledovat?

Na první pohled mě zaujal obvod Benešov. Jednak je tam pan Hraba, jehož politický příběh je taky zajímavý. Chvíli byl ve STAN, pak v ODS, protože ve STAN byl se svými názory hodně pravicový. Někdy to šlo až možná trochu na tu více nacionální strunu.

Je to asi jeden z nejhlasitějších konzervativců, které v Senátu máme.

Ano. Je to konzervativec, který by dnes mohl být moc i na ODS. Rozhodně je to výrazná figura a za normálních okolností by asi byl i jasný favorit, ale TOP 09 tu nasadila Dominika Haška. Někdo se nad tím může usmívat, ale osobně si myslím, že Dominik Hašek je morálně velmi ukotvený člověk. Proč by se tedy nemohl dostat do Senátu? Je to populární tvář.

Je zajímavé, že koalice Spolu tu jde proti sobě.

Ano a není to jediný obvod. Tam si myslím, že to může být zajímavý souboj. Zároveň je tam ještě paní Válková (ANO). Sice už ve Sněmovně nepodává asi úplně nejzářnější výkony, ale pořád je to v kontextu hnutí ANO známá tvář a u hnutí ANO prostě preference má.

Bývalá ministryně spravedlnosti. Taky je tam Andrea Švojgrová (Piráti). A zase to jsou kandidáti ze stejné pětikoalice, kteří tam jdou proti sobě.

Je na pováženou, že se Spolu nedokáže mezi sebou domluvit zrovna v senátních volbách. Jde o to, že se pak tříští síly. A hnutí ANO sice bývá v senátních volbách slabé, ale zase bývá velmi efektivní v tom, že projde do druhého kola. Pak se většinou stane, že jim projde 15 kandidátů a uspějí třeba dva. Spojí ale své voliče, zatímco ostatní strany si voliče rozprostřou. To pak dá ten efekt, že třeba paní Válková může postoupit do druhého kola a vyřadit některou ze silných tváří. Dejme tomu, že by třeba nepostoupili Hraba s Haškem, ale Hašek s paní Válkovou. Pak se Dominikovi Haškovi nepovedou nějaké debaty – i když paní Válková už v debatách taky úplně nezáří – může přijít překvapení.

Všiml jsem si, že Jan Pirk, který se dostal do Senátu za TOP 09, podpořil Zdeňka Hrabu, což je tedy kandidát ODS. Nepodpořil ale Dominika Haška, který je kandidát TOP 09…?

A to zase ukazuje na ty rozpory. Konečně také volební obvod Praha 2, tam to taky bude zajímavé. Tehdy tam TOP 09 nabízela Miroslavu Kalouskovi, který tu bydlí, zda by nechtěl kandidovat. On se tomu celkem vysmál, což chápu, že jeho politické ego Senát úplně nebralo. Zároveň ale v TOP 09 říkali, že věděl, že by se tam vůbec nemusel dostat. A ve chvíli, kdy by neuspěl, tak by to byl jeho politický konec, protože kde jinde by měl kandidovat. Už snad jenom na Praze 1. V obvodu Prahy 2 by měl proti sobě Marka Hilšera, kterého v TOP 09 považují za velmi levicového. Tvrdí, že by to byl střet konzervativního a progresivistického politika.

Marek Hilšer tam kandiduje s podporou Pirátů…?

Přesně tak. A do toho tam máme kandidáty, u kterých se zase nedohodla koalice Spolu. Je tam egyptolog Miroslav Bárta za TOP 09 nebo Eva Zažímalová, předsedkyně Akademie věd, za ODS. Může to tedy být taky dost vyrovnaný a zajímavý souboj, protože se tam ty síly mohou vyrušit.

Nechci zpochybňovat důležitost krajských a senátních voleb. Kroky těch, které zvolíme, samozřejmě ovlivňují naše životy. Nicméně příští rok nás čekají volby do Poslanecké sněmovny. Myslíte si, že tyto volby, které nás teď čekají, mohou ukázat, jak to nakonec dopadne příští rok? Můžou být generálkou, jak se často říká?

Myslím, že to nebude až tolik. Je tam ten regionální faktor a vidíme, že regionální uskupení stran jsou poměrně dost emancipovaná, třeba vzhledem k tomu, jak málo se podařilo dohodnout koalici Spolu a tomu, že i vládní strany kandidují rozprostřeně. Navíc krajské volby měly zatím vždycky specifický efekt. Když se bavíme o době, co nastoupilo hnutí ANO, tak ono výrazně vítězí – teď jsou predikce, že zvítězí v 11 ze 13 krajů – ale hejtmanů má poměrně málo. Takže to může potom klamat.

Protože tam jsou pak ty podvody, jak říká Andrej Babiš, že je obejdou.

To je komické, že když hnutí ANO nemá koaliční potenciál, tak je to asi podvod.

Tak to ale přece v politice chodí, lidi se musí domluvit…?

Je potřeba tomu dát nálepku.

Já zas chápu, že je z toho potom smutný. Samozřejmě, když vyhrajete, tak chcete vést.

Tak to by mohl třeba pan Šlachta povídat. Mimochodem, když jsme ho zmínili, tak ten je kandidátem na senátora za Břeclav a je to taky zajímavé. Kandiduje proti panu Koštialovi (ODS), dlouholetému starostovi Mikulova, vinohradníkovi. Ten má všechno, co potřebujete na jihu Moravy. Uvidíme, jak to zafunguje, protože v posledních komunálních volbách Šlachta ve svých Pohořelicích vyhrál se 41 procenty. Přísaha měla myslím deset mandátů v jedenadvacetičlenném zastupitelstvu, a přesto 11 zbylých asi pět nebo šest uskupení ho obešlo. Vzpomínám si, jak mi říkal, že neví, co mám dělat, že když byl u policie, tak to člověk měl respekt. Vzali zbraně a šli na zátah, kdežto teď neví, co má dělat (smích).

Abychom se ještě vrátili – očekáváte, že ANO může zvítězit, ale nemusí se dostat do hejtmanských křesel?

To vítězství nebude opticky tak výrazné. Nenapoví nám to tedy tolik, jaká ta situace je. Zároveň se sněmovní volby konají až za rok. Když si vezmeme sněmovní volby v roce 2021, tak rok předtím byly, pokud se nepletu, průzkumy takové, že ANO asi míří za vítězstvím. Zhruba v té dob ale začíná koalice Pirátů a STAN. Nevím přesně, kdy to bylo, ale v jednu dobu se Ivan Bartoš připravoval na premiéra a vypadalo to, že jejich koalice udělá brutální výsledek. Nakonec se dva prali a třetí se smál. Andrej Babiš se tehdy hodně zaměřil na Piráty. Je pravda, že se mu podařilo je před volbami skutečně solidně dehonestovat. Do toho spojenectví se STAN, které jim nevyšlo, ale Spolu to stačilo.

Takže volby oddělujete?

Rozhodně bych to odděloval. Také si vezměte, že třeba výkon Spolu v posledních volbách nebyl až tak hvězdný. Bylo velkým faktorem, že propadl milion hlasů. A teď sledujeme to, že se strany snaží, aby už hlasy nepropadaly. Dávají se tu dohromady koalice, které bychom nečekali – už jsem zmiňoval SPD, PRO a Trikolóru, komunisté mají Stačilo!, Přísaha je spolu s Motoristy. Uvidíme, zda jejich hvězda za rok nepohasne. Na druhou stranu Přísaze tehdy chybělo pár desetin procentních bodů. Teď budou mít Motoristy a Filipa Turka, který sice asi nebude kandidovat, protože bude z Bruselu, ale určitě bude se svými dieselovými motory objíždět republiku a pomáhat koalici. Takže pokud se stranám a uskupením podaří, že hlasy nepropadnou, tak to celé může být úplně jinak.

V podcastu byly kromě zvuků z Českého rozhlasu využity tyto zdroje: ČT, CNN Prima News.