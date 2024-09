Průvodce krajskými a senátními volbami 2024: Kde hlasovat, jak kroužkovat a lze využít volební průkaz?

V letošních krajských volbách se 20. a 21. září utká přes 8 280 kandidátů. Souběžně s nimi se konají i volby do třetiny Senátu České republiky, hlasovat se bude ve 27 volebních obvodech. Server iROZHLAS.cz připravil průvodce, ve kterém se dozvíte všechny důležité informace o průběhu hlasování a všech nezbytnostech. PŘEHLEDNĚ Praha 18:00 6. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Blíží se krajské a senátní volby (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Kdy volby proběhnou?

Krajské volby a první kolo voleb do Senátu proběhnou v pátek 20. září a v sobotu 21. září 2024. První den budou volební místnosti otevřeny od 14.00 do 22.00. Druhý den pak od 8.00 do 14.00.

Druhé kolo senátních voleb se uskuteční týden po tom prvním, neboli v pátek 27. září a v sobotu 28. září ve stejných časech. Tyto volby se budou týkat dvou nejúspěšnějších finalistů v obvodech, kde žádný z kandidátů v prvním kole nezíská více než 50 procent hlasů.

Kde se hlasuje?

Volič musí hlasovat ve volební místnosti v místě svého trvalého bydliště. V jiném volebním obvodu lze hlasovat pouze s volebním průkazem.

Ani s volebním průkazem však není všem omezením konec. Volič může použít jakoukoliv volební místnost, ale pouze na území kraje a senátního volebního obvodu, kam spadá podle místa trvalého pobytu.

Kdo může volit?

Volit může každý svéprávný občan České republiky, který alespoň druhý den konání voleb dosáhl věku 18 let. Hlasování probíhá pouze na území České republiky, ze zahraničí volit nelze.

Ve volební místnosti se volič musí prokázat platným občanským průkazem nebo cestovním pasem, popřípadě i voličským průkazem. Poté od komisaře obdrží úřední obálku a s hlasovacími lístky se odebere za plentu.

Volební lístek není možné do obálky vložit před zraky nikoho jiného. Hlasování je tajné, proto musí proběhnout za plentou a o samotě. Do obálky může volič umístit vždy jen jeden hlasovací lístek.

Asistence je možná, pouze pokud má volič tělesnou vadu anebo nemůže číst či psát, může s ním jít za plentu jiný volič, který mu pomůže vybraný lístek vložit do úřední obálky, a popřípadě ji umístit do volební schránky. Nemůže se však jednat o člena volební komise.

Voličské průkazy

O voličské průkazy pro krajské a senátní volby si voliči mohou žádat od 5. září, a to osobně na úřadu dle místa trvalého bydliště, klasickým dopisem, přes datovou schránku či Portál občana.

Na písemné žádosti mají voliči čas do pátku 13. září. V případě osobního vyřízení na úřadu se tato doba prodlužuje do středy 18. září.

Hlasovací lístky

Hlasovací lístky musí každý dostat do schránky nejpozději tři dny před konáním prvního kola voleb. V případě potřeby jsou volební lístky vždy k dostání i ve volební místnosti.

Hlasovací lístky pro krajské a senátní volby se od sebe barevně odlišují a je třeba je vložit do správné úřední obálky, kterou volič obdrží až ve volební místnosti.

Lístky a úřední obálka do krajských voleb mají šedou barvu, do senátních žlutou. Pro druhé kolo senátních voleb obdrží volič lístky přímo v hlasovací místnosti, do schránky je nedostane.

Kroužkování

Volební lístky krajských voleb jsou vytištěny zvlášť pro každou politickou stranu, politické hnutí či koalici. Volič může na lístku vybraného uskupení zakroužkovat až čtyři kandidáty, které chce upřednostnit před ostatními.

Díky preferenčním hlasům má vybraný kandidát možnost přeskočit ty, kteří jsou na lístku před ním. Hlas je platný, i když volič nikoho neoznačí, pokud jsou uděleny více než čtyři preferenční hlasy, počítá se jen hlas pro celé uskupení a ke kroužkům se nepřihlíží.

Do Senátu si voliči vybírají konkrétní kandidáty a každému z nich náleží samostatný hlasovací lístek. Lístek se jménem vybraného kandidáta volič nijak neupravuje a za plentou ve volební místnosti ho pouze vloží do obálky.

Krajská zastupitelstva

Krajské volby probíhají každé čtyři roky ve 13 krajích s výjimkou hlavního města Prahy. Funkci krajských zastupitelstev v případě hlavního města plní Zastupitelstvo hlavního města Prahy, to se ale volí v komunálních volbách.

Pro kandidáty do zastupitelstev krajů platí stejné podmínky jako pro voliče. Zastupitelem může být zvolen plnoletý občan České republiky, jehož trvalý pobyt se nachází v územním obvodu daného kraje. Kraj poté zastupuje čtyři roky. Zastupiteli se chce letos stát přes 8280 kandidátů. Celkem jsou na kandidátních listinách spolu s nestraníky zástupci 87 stran, hnutí a koalic.

Senát České republiky

Hlavním účelem Senátu je zákonodárná činnost. Senát projednává návrhy zákonů, které před ním schválila Poslanecká sněmovna. Návrhy schvaluje, zamítá či vrací Poslanecké sněmovně k přepracování.

Mimo jiné také schvaluje členy Ústavního soudu a může přijímat zákonodárná opatření navržená vládou ve věcech, které nesnesou odkladu.

Senátní volby se konají každé dva roky vždy v třetině obvodů. V Senátu zasedá 81 senátorů, kteří jsou voleni na 6 let. Senátorem může být zvolen občan České republiky, kterému je nejméně 40 let.