Vyšetřování kauzy otravy řeky Bečva bude mít zpoždění. Trestní spis míří na přezkum do Olomouce

Krajské státní zastupitelství v Ostravě přezkoumá vyšetřování kauzy otravy ryb v řece Bečva. Dohledovou prověrku provede z podnětu obhajoby. Prověří tak především okolnosti, za kterých byla z vypouštění nebezpečných látek obviněna firma Energoaqua a její šéf Oldřich Havelka. Práce kriminalistů tak může nabrat až dvouměsíční zpoždění.

„Takový podnět existuje a budeme ho vyřizovat,“ řekl šéf olomoucké pobočky Krajského státního zastupitelství v Ostravě Vít Kasík na dotaz serveru iROZHLAS.cz, zda tamní žalobci evidují podnět na zahájení dohledové prověrky v kauze Bečva.

Nyní tak budou mít za úkol prověřit práci Okresního státního zastupitelství ve Vsetíně, které má případ na starosti. „V rámci dohledové prověrky přezkoumáváme postup státního zástupce. Kolega si teď vyžádá spis,“ pokračoval Kasík.

Podnět na přezkum kvůli vyšetřování loňského úniku kyanidu podala obhajoba. A to potom, co vsetínský státní zástupce Petr Bareš zamítl stížnosti obviněných proti usnesení o zahájení trestního stíhání jako nedůvodné. Konkrétně tedy firmy Energoaqua z Rožnova pod Radhoštěm a také jejího jednatele Oldřicha Havelky.

Policie je obvinila letos v červnu z dvou trestných činů, kterými jsou poškození a ohrožení životního prostředí a neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami. Havelka už dříve avizoval, že se bude dále bránit.

A zopakoval to i nyní. „Říkal jsem, že se budeme bránit. Řeší to ale právník. Samozřejmě bude činit veškeré kroky, které jsou přípustné v rámci zákona,“ komentoval aktuální vývoj Havelka. Více se ale k případu vyjadřovat nechtěl.

Skluz ve vyšetřování

Olomoucká pobočka krajského státního zastupitelství tak bude mít čas do poloviny listopadu, aby rozhodla, zda její podřízení během vyšetřování pochybili, či nikoli. „Nejpozději do dvou měsíců by to mělo být vyřízeno,“ poznamenal dále Kasík.

Podle dozorujícího státního zástupce Bareše se tak po dobu dohledové prověrky práce vyšetřovatelů na případu částečně zastaví. „Spisový materiál předávám nadřízenému státnímu zastupitelství, kde se nějakou dobu zřejmě zdrží s ohledem na jeho obsah. Předpokládám, že to bude několik týdnů,“ přiblížil.

Žalobce původně mluvil o tom, že chce případ uzavřít do konce roku. Teď se ale zdá, že se to nestihne. „Tím pádem dojde ke skluzu v průběhu vyšetřování, protože je jasné, že nějakou dobu nebudeme moci se spisem nic dělat,“ pokračoval.

Několik desítek tun ryb uhynulých v řece Bečvě otrávily kyanidy | Foto: Lenka Kratochvílová | Zdroj: Český rozhlas

Bareš tak nyní podle svých slov bude mít ohledně kauzy Bečva svázané ruce. „Pochopitelně. Já jsem vázán pokyny kraje, a pokud shledá, že je něco špatně nebo že mám něco udělat, tak jsem povinen to udělat,“ doplnil s tím, že podnět k přezkumu je standardní postup obhajoby.

Po nedávnému experimentu vědců a rybářů se solí, který podle nich vyloučil otravu z rožnovského kanálu, navíc Bareš chtěl doplnit dosavadní znalecké posudky. Těch se ale zdržení nedotkne. „Doplnění posudků je už zadáno, jinak další úkony teď prostě provádět nebudeme,“ dodal.

Podle šéfa olomouckých žalobců, kteří dohled provedou, ale vyšetřovatelé na případu dál pracovat mohou, byť v omezeném režimu. „Hlavní činnost dělá policie a té nic nebrání v tom, aby v úkonech pokračovala, problém ale je, že spis bude u nás, takže nevím, jaké má možnosti,“ popsal.

Otrava ryb

Společnost Energoaqua spravuje tovární areál bývalé rožnovské Tesly. Zajišťuje v něm i čištění odpadních vod. Z areálu odcházejí kanálem, který ústí ve Valašském Meziříčí do Bečvy. Právě tímto kanálem se podle policie, která se opírá i o posudek znalce Jiřího Klicpery, kyanidy do řeky dostaly.

Někteří rybáři a vědci to považují za nesmysl. Upozornili, že první ryby začaly v řece hynout až po více než třech kilometrech od vyústění kanálu. Na této trase přitom řeka překonává dva jezy a peřeje.

V létě proto vědci a rybáři pod vedením přírodovědce Jakuba Hrušky pokusně do Bečvy vylili u vyústění kanálu solný roztok a zaznamenávali, jak se v řečišti chová. Podle nich výsledky pokusu vylučují otravu z rožnovského kanálu. Experimentem se nyní zabývá Česká inspekce životního prostředí i vyšetřovatel.

Ekologická havárie postihla Bečvu loni 20. září v úseku pod Valašským Meziříčím až po Přerov. Jedovaté látky podle odborníků poškodily biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy asi na 40 kilometrech toku. Do kafilerie odvezli rybáři po havárii přes 40 tun ryb.