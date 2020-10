Šéf projektu eRouška: Automatické odesílání kódů se vyplatilo, aplikace má ale stále mouchy

Nová verze eRoušky je v oběhu bezmála měsíc. Za tu dobu si ji stáhlo 666 tisíc uživatelů, což je prozatím za očekáváními autorů. Jak ale serveru iROZHLAS.cz řekl vedoucí projektu Jan Jiroušek, podstatné jsou i další aspekty. Za jeden z klíčových považuje automatické odesílání aktivačních kódů. Ty pozitivně testovaní vloží do aplikace, která upozorní rizikové kontakty. Takových lidí je u každého nakaženého v průměru 19. Praha 6:00 13. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít eRouška 2.0 | Foto: Janetta Roubková | Zdroj: Český rozhlas

Dva miliony uživatelů. Takový je cíl, který pro eRoušku vytyčil vládní zmocněnec pro informační technologie a digitalizaci Vladimír Dzurilla.

Na začátku čtvrtého týdne od spuštění však aplikace není ani v polovině této mety, stáhlo si ji zatím 666 tisíc lidí a růst nových stažení se zpomalil.

„Roste to zatím kontinuálně. Pomalu, ale stabilně,“ řekl serveru iROZHLAS.cz manažer projektu Jan Jiroušek s tím, že denně přibude deset až patnáct tisíc nových uživatelů.

Kampaně příliš nefungují

O zvýšení povědomí o eRoušce se vývojáři snaží prostřednictvím různých kampaní. Do nich se nově zapojí například mobilní operátoři, kteří své klienty upozorní na existenci aplikace prostřednictvím SMS.

„Řešíme i další podobné věci – upozornění v bankomatech nebo pomoc od České pošty. Chystá se i velká kampaň Chytré karantény, ve které je prostor i pro eRoušku,“ přiblížil Jiroušek.

Prozatímní snaha o popularizaci se však podle něj na nárůstu nových uživatelů příliš neprojevila .

„Dokonce bych skoro řekl, že různé minikampaně nemají velký význam. Měli jsme spoty na České televizi a na Primě a v zásadě to nepřineslo nějaký významný skok, o kterém by se dalo mluvit. Pořád se ale snažíme přicházet s něčím novým,“ tvrdí Jiroušek.

Až 20procentní nepřesnost

Za zásadní šéf eRoušky považuje číslo 19. To uvádí dlouhodobý průměr počtu uživatelů, jimž přišlo upozornění poté, co pozitivně testovaný, s nímž se setkali, zadal aktivační kód.

„Máme srovnání s italskou aplikací, která nám neoficiálně hlásí podobné množství, ale její tvůrci to nepublikují. Ostatní to neměří. Irové uvádí číslo dva, ale to jsou uživatelé, kteří zavolají lékaři a chtějí neschopenku. To už odporuje charakteru naší aplikace, který má být varovný,“ uvedl.

Uživatelé, kterým aplikace omylem poslala upozornění, nebo jim naopak nepřišlo vůbec, se podle Jirouška objevují v jednotkách procent.

„Měli by vědět o tom, že použitá technologie není stoprocentně spolehlivá. Ve skutečnosti je u cílových nastavení, které jsme si určili společně s Německem, nepřesnost do dvaceti procent, což je až dost. My máme sice ohlasy lepší, nepřesnosti tam ale určitě budou,“ přiznal.

Po automatizaci čísla rostou

Minulý týden se vývojářům konečně podařilo zautomatizovat odesílání aktivačních kódů. Předtím systém fungoval tak, že klíče posílaly potvrzeným pacientům hygienické stanice. To sice podle Jirouška ze začátku fungovalo. Problém však nastal ve chvíli, kdy hygienici – hlavně ti v Praze, kde má aplikaci nejvíc uživatelů – přestali stíhat trasování.

„Lidé si oprávněně stěžovali, že jim chodí upozornění třeba na týden staré setkání s infikovanou osobou. Bylo to kvůli tomu, že hygienické stanice kód poslaly až po několika dnech,“ vysvětlil Jiroušek.

Jak teď posílání kódů funguje? „Zavedli jsme to, že se zprávy s kódem automaticky odešlou uživatelům, kteří se dostanou do centrálního systému nakažených. To je zatím k dispozici jen přes den, zhruba do čtyř hodin odpoledne. Zatím to funguje docela dobře.“

A je to vidět i na číslech – v sobotu zadalo kód 408 pozitivně testovaných, v neděli 352. To znamená, že se denní počet zaslaných kódů zvýšil zhruba trojnásobně.

„Byl to určitě krok, který se vyplatil. Díky tomu dostávají uživatelé eRoušky varování dřív, než jim zavolá hygiena. Předtím byl počet odeslaných kódů opravdu velmi nízký, tak snad se teď aplikace víc rozjede,“ doufá Jiroušek.

Vedoucí projektu má nicméně za to, že je potřeba lidem více vysvětlovat, jak aplikace funguje, a proč má zatím nějaké limity – například to, že existuje časová prodleva mezi zadáním kódu a upozorněním, která se zobrazí lidem, s nimiž se nakažený setkal.

„Upozornění vyskočí do jednoho dne. Ta prodleva vychází z podmínek, které pochází od Apple a Googlu. Dělají to kvůli tomu, aby se odbavovaly větší balíky kódů, čímž se chrání proti naší aplikaci, aby se nesnažila zjistit nějakým profilem provozu, od koho nakažení pochází,“ objasnil vedoucí projektu eRouška.

Jak to funguje? Aplikace se instaluje stejně jako další programy. Je nutné, aby uživatel měl nejnovější verze mobilních operačních systémů a zapnuté Bluetooth. Přístroje tak sbírají informace o uživatelích, které jste potkali. Neshromažďují však informace o poloze. Na základě informací pak algoritmus vyhodnotí, zda jste s nakaženým strávili dostatečně času, aby mohl nákazu přenést i na vás. Aby aplikace vyhodnotila, že jste byli v rizikovém styku s nakaženým, musíte být ve vzdálenosti méně než dvou metrů déle než 15 minut. Telefon to pozná podle intenzity signálu Bluetooth. Jestliže se tak stalo, aplikace vás upozorní na možné riziko nákazy a doporučí další kroky. Pokud se u vás nákaza po testu prokáže, hygienická stanice by se vás během hovoru měla zeptat, zda používáte eRoušku. Při pozitivní odpovědi vám zašle SMS kód, který poté do aplikace zadáte a informujete tak další uživatele. Kód není vázaný na telefonní číslo. Zadání a používání aplikace je anonymní a slouží jenom k prevenci šíření nákazy.