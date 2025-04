Jak přilákat mladé lidi na venkov? Podívejte se na druhou část páté debaty Česko 2025

Zatímco v době, kdy v České republice vznikaly kraje, byl ten Moravskoslezský co do počtu obyvatel nejpočetnějším regionem u nás, lidé odsud v posledních letech odcházejí. Jak vypadá vnitřní migrace v Česku? Měli bychom bránit stárnutí populace v určitých regionech? A bylo by výhodné zmenšit počet krajů v České republice na polovinu? Podívejte se na druhou část páté debaty Česko 2025. Ostrava 18:20 24. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Zatímco na severu Moravy a ve Slezsku lidé dlouhodobě ubývají, Praha, Brno a okolí se rozrůstají.

Za posledních deset let vnitřní migrací nejvíc obyvatel podle Českého statistického úřadu získaly obce nedaleko Prahy jako Králův Dvůr, Chýně, Jesenice a Říčany. Naopak v přepočtu na obyvatele nejvíc lidí vnitřní migrací ztratila Karviná, Mladá Boleslav a Havířov.

Nejsilnější proudy přesunu nicméně vidíme z Brna a Ostravy do Prahy. V průzkumu Medianu 17 procent lidí v posledním roce uvažovalo o tom, že by se přestěhovali do jiného regionu. Nejčastěji jsou to mladí a vzdělanější.

V mnoha oblastech proto roste průměrný věk. V 90. letech patřily k nejmladším územím Česka západ a severozápad Čech a taky sever Moravy a Slezsko. Za posledních 30 let ale kvůli odchodu mladých lidí zestárly.

Hosty páté debaty Česko 2025 byli: Aleš Juchelka , poslanec (hnutí ANO);

, poslanec (hnutí ANO); Vojtěch Krňanský , starosta města Chrast (Motoristé sobě);

, starosta města Chrast (Motoristé sobě); Vladimíra Lesenská , poslankyně (hnutí SPD);

, poslankyně (hnutí SPD); Bohuslav Niemiec , náměstek primátora Havířova (koalice Spolu);

, náměstek primátora Havířova (koalice Spolu); Bohumil Smutný , zastupitel Jihomoravského kraje (hnutí Stačilo!);

, zastupitel Jihomoravského kraje (hnutí Stačilo!); Radim Sršeň , náměstek ministra pro místní rozvoj, starosta Dolní Studénky (hnutí STAN);

, náměstek ministra pro místní rozvoj, starosta Dolní Studénky (hnutí STAN); Michal Švagerka, uvolněný místostarosta Dubňan v okrese Hodonín v Jihomoravském kraji (Česká pirátská strana).