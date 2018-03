Praha| 16. 10. 2017 |ČTK |Zprávy z domova

Volby by podle agentury Median vyhrálo ANO se ziskem 25 procent. Druhou ČSSD by volilo 12,5 procenta hlasujících. Pětiprocentní hranici pro vstup do sněmovny by překonalo celkem osm stran.