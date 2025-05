Jak řešit nedostatek míst v mateřských školách? Podívejte se na první část sedmé debaty Česko 2025

Čechy trápí nedostatek míst v mateřských školách, jde až o 80 procent lidí, ukázal exkluzivní průzkum agentury Median pro Radiožurnál a Český rozhlas Plus. Jak by politici problém nízkých kapacit v mateřských školách chtěli řešit? A kdo by podle nich měl být zodpovědný za řízení školského systému? Diskutovalo o tom sedm expertů z politických stran v předvolební debatě Česko 2025, kterou živě vysílal Radiožurnál a Český rozhlas Plus. ČESKO 2025 Plzeň 14:00 31. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Z průzkumu společnosti Median vyplývá, že nedostatek míst v mateřských školách trápí většinu české populace. Přitom právě předškolní vzdělávání může pomoct zmírnit socioekonomické rozdíly dětí při vstupu na základní školu.

Problémem ale není celková kapacita mateřských škol, ale jejich rozmístění. Předloňská analýza datového týmu Českého rozhlasu totiž ukázala, že obecně místa ve školkách jsou. Ovšem ne tam, kde žijí rodiny s malými dětmi, které by do školek potřebovaly umístit. Problém je to hlavně ve Středočeském kraji a v okolí Brna.

Mateřských škol je v Česku přes pět tisíc a chodí do nich asi 360 tisíc dětí. To je skoro 80 procent všech dětí ve věku od tří do šesti let. Některým je ale i sedm let.

Česko má totiž vysokou míru odkladů nástupů do prvních tříd. Od září by měly ale začít platit změny, které mají za cíl snížit počet odkladů povinné školní docházky na minimum.

Hosty sedmé debaty Česko 2025 byli: Za ANO Robert Plaga, bývalý ministr školství Za Spolu Renáta Zajíčková (ODS), pedagožka a poslankyně Za SPD Zdeněk Kettner, pedagog a poslanec Za STAN Jan Berki, vysokoškolský pedagog a poslanec Za Motoristy sobě Matěj Gregor, předseda mládežnické organizace Motoristů sobě Generace Motor Za Piráty Mikuláš Ferjenčík, bývalý poslanec Za Stačilo! Petra Prokšanová, socioložka Do debaty Radiožurnál a Český rozhlas Plus pozval experty politických stran a uskupení, která mají v současných průzkumech největší šanci dostat se ve volbách do Poslanecké sněmovny.